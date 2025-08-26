Укр
Почему фисташки не орехи: ботаническая загадка и кулинарная любовь

Марина Иваненко
26 августа 2025, 17:47
Фисташки: правда об этих плодах, которые с ботанической точки зрения не являются орехами. Почему они такие дорогие и как происходит сбор урожая ночью.
Что такое фисташка?
Что такое фисташка

Фисташки - это маленькие зеленые вкусности, которые у многих ассоциируются с праздничным столом и вечерним отдыхом. Однако действительно ли фисташка - это орех? Если говорить с точки зрения ботаники - нет, а с точки зрения кулинарии - наоборот. Главред расскажет подробнее.

Ботаническая классификация: фисташка - это костянка

Как рассказывают на канале "Это интересно", с научной точки зрения, фисташка - не орех, а костянка. Это плод, состоящий из мясистой внешней оболочки, твердой скорлупки и съедобного ядра внутри. По своей структуре фисташка больше похожа на абрикос или манго, а не на грецкий орех или фундук, которые являются настоящими орехами. Главная причина путаницы - общепринятое название: в быту все, что имеет твердую скорлупу и ядро, называют орехом.

Где и как растут фисташки

Фисташковое дерево растет в регионах с сухим и субтропическим климатом. Исторически его родиной считают Иран, однако сегодня крупнейшими производителями фисташек являются США, Турция, Сирия и Греция. Эти деревья достаточно неприхотливы: они способны расти на каменистых почвах и выдерживать длительную засуху благодаря мощной корневой системе, достигающей глубины до 15 метров. Однако для полноценного плодоношения нужны как мужские, так и женские деревья, ведь фисташка - двудомное растение.

Сбор урожая: почему фисташки такие ценные

Фисташковые деревья начинают плодоносить только через 6-8 лет после посадки, а полноценный урожай можно собрать с 10-12-летнего дерева. Сбор проводят один раз в год, причем часто - ночью. Это связано с тем, что листья дерева выделяют эфирные масла, которые могут вызвать головокружение и тошноту. Созревшие плоды самостоятельно раскрывают скорлупу, что создает впечатление "улыбки". Эта естественная "улыбка" является сигналом, что плод готов к сбору. Высокая цена фисташек объясняется не только долгим ожиданием урожая и ручным трудом, но и ограниченным ареалом выращивания и сложностью транспортировки.

Видео о фисташках можно посмотреть здесь:

Польза фисташек

Несмотря на ботанические нюансы, фисташка - настоящая сокровищница питательных веществ. В ней много белка и полезных жиров, клетчатки, калия (его в фисташках больше, чем в большинстве других орехов), витаминов группы В6 и Е, а также железа, фосфора и цинка. Регулярное потребление фисташек помогает улучшить зрение (благодаря лютеину), укрепить сердечно-сосудистую систему и повысить иммунитет.

Об источнике: Это интересно?

Это интересно - украинский Youtube-канал, авторы которого рассказывают об интересных историях и создают познавательные видео о мире, истории, поверьях и животных.

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:43

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

