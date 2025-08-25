Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

ГМО - мифы и реальность: безопасны ли генетически модифицированные продукты

Марина Иваненко
25 августа 2025, 21:32
12
Являются ли ГМО, генетически модифицированные организмы, угрозой? Как ГМО могут помочь в решении глобальных проблем, таких как голод и изменения климата.
Что такое ГМО?
Что такое ГМО / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что такое ГМО
  • Как ГМО влияет на продукты

В последнее время тема генетически модифицированных организмов(ГМО) стала объектом бурных дискуссий в обществе. С одной стороны, ГМО является удивительной научной разработкой, способной решить проблемы голода и повысить устойчивость сельского хозяйства. С другой, существуют мифы и опасения относительно их возможного негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду.Главред расскажет подробнее.

видео дня

Что такое ГМО

ГМО - это организмы, генетический материал которых был изменен с помощью методов генетической инженерии. Этот процесс дает возможность ученым точно переносить гены, которые отвечают за определенные свойства, из одного организма в другой. Например, ген, обеспечивающий устойчивость к вредителям, можно добавить к растению, которое ранее было к ним чувствительным.

Этот процесс отличается от традиционной селекции, где новые сорта создаются в течение многих поколений путем скрещивания и отбора. Генетическая инженерия является более точной и быстрой, поскольку позволяет вносить только одно или несколько конкретных изменений.

Наука против мифов

Миф 1: ГМО могут вызвать рак и другие болезни. Никакие авторитетные научные исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения и Национальной академией наук США, не выявили связи между употреблением ГМО и развитием болезней. Все продукты, попадающие на рынок, проходят длительные и строгие проверки на безопасность.

Миф 2: ГМО вредят окружающей среде. Некоторые ГМО-культуры, наоборот, могут быть полезными для окружающей среды. Например, устойчивые к насекомым растения требуют меньше пестицидов, что уменьшает химическое загрязнение почвы и воды и является безопасным для фермеров. Кроме того, устойчивые к засухе сорта могут помочь в борьбе с последствиями изменения климата.

Видео о ГМО можно посмотреть здесь:

Преимущества и перспективы

Генетическая инженерия имеет значительный потенциал для решения глобальных проблем:

Увеличение урожайности. ГМО-культуры, которые более устойчивы к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным условиям, обеспечивают лучшие урожаи. Это является чрезвычайно важным фактором для обеспечения продовольственной безопасности растущего населения планеты.

Улучшение пищевой ценности. Примером является "Золотой рис", который содержит витамин А. Этот продукт помогает преодолеть дефицит витамина А, что является серьезной проблемой во многих развивающихся странах.

Уменьшение количества химикатов. ГМО-культуры, которые сами могут бороться с вредителями, уменьшают потребность в химических обработках.

Регулирование и будущее

Перед тем, как любой ГМО-продукт попадет в магазин, он должен пройти тщательные проверки. Этот процесс регулируется государственными и международными организациями. Очень важно не поддаваться необоснованным страхам, а опираться на научные факты.

ГМО могут быть инструментом для решения многих проблем, если использовать их ответственно и под надлежащим контролем.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал С21С

YouTube-канал С21С - это украинский просветительский проект, создающий аналитические и образовательные видео на темы культуры, истории, технологий и общества. Его миссия - объяснять сложные явления простыми словами, стимулируя критическое мышление. Формат канала включает интервью, видеоэссе, документальные сюжеты и тематические циклы, в частности "Вокруг фигуры". В этом цикле рассказывается о выдающихся украинцах, в частности о Марке Кропивницком, его театральном наследии и влиянии на национальную культуру. Авторы канала подают материалы глубоко, но доступно, сочетая факты с современным визуальным стилем. Контент ориентирован на сознательную украинскую аудиторию, которая интересуется культурой и историей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука продукты питания интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

21:40Война
Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войны

Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войны

21:11Политика
В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

20:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

Гороскоп на сегодня 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

Гороскоп на сегодня 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

Последние новости

22:58

"Самый сложный день в моей жизни": популярная певица рассказала о проблемах

22:27

Усик попал в мировую десятку самых богатых боксеров: какое место занял украинец

22:16

Как рождался шоколад: от горького напитка до сладкого соблазна

21:54

Почему поляки начали компостировать Украине мозг с "бандеровскими символами"мнение

21:42

У путиниста Филиппа Киркорова случилась новая беда - что произошло

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
21:40

Трамп назвал главную уступку Путина и заговорил о ядерном разоружении России

21:39

Гороскоп 2025 для Дев: сентябрь принесёт новые испытания и большие переменыВидео

21:32

ГМО - мифы и реальность: безопасны ли генетически модифицированные продукты

21:23

"Временно запрещено": где и почему в Италии нельзя умирать

Реклама
21:15

Нужен только перец: необычайно простое и вкусное блюдо - рецептВидео

21:11

Есть два важных соглашения: Зеленский обсудил с США окончание войныВидео

21:01

ВСУ могут отступить со стратегического участка фронта - в чем причина

20:59

В ближайшие годы могут начаться пять войн - Politico

20:20

По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму

20:19

"Пришла похоронка": путинист Зверев сообщил о "страшном" горе

20:16

Эксперт Евгений Шевцов рассказал, какие данные может получить Нацполиция по финансовым операциям клиентов банков актуально

19:53

Война продолжается: СМИ спрогнозировали, что ждет Украину после переговоров

19:47

Вуди Аллен в Москве признался в любви РФ - МИД Украины осудило его за позор и оскорбления

19:42

США прекращают финансирование Украины - Трамп объявил важное решение по войне

19:31

Украину накрывает сильное похолодание: где будут лить грозовые дожди

Реклама
19:16

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человекаВидео

18:47

Это возможно: дачник раскрыл простой способ, как вырастить раннюю капусту осеньюВидео

18:36

Венера во Льве изменит все: какие ТОП-3 знака встретят любовь после 25 августа

18:24

Украина не сможет эффективно воевать: Зеленский обратился к союзникам с требованием

17:59

Дети будут в восторге: рецепт хрустящей и сочной курицы, круче наггетсов

17:55

Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%

17:48

"Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилуВидео

17:40

Что никогда нельзя делать с пылесосом - украинцев предупредили о популярной ошибке

17:33

Придет богатство и благополучие: что нужно принести в дом 26 августа, приметы

17:18

Что получится, если заморозить кефир: блогерша показала неожиданный результат

17:02

Мир в обмен на территории: Зеленский сделал заявление по Донбассу и уступкам РФ

16:55

"Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара

16:47

Третий за неделю: истребители США экстренно перехватили самолет РФ возле Аляски

16:34

"У Трампа есть еще много карт": посол США при НАТО сделал заявление о мире в Украине

16:30

Зачем опускать розы в кипяток: лайфхак от флориста, который спасет букет

16:01

Кошка схитрила, выполняя советы ветеринара, и стала звездой в СетиВидео

15:52

Что означает белый треугольник на дороге: необычный знак сбил с толку водителейВидео

15:49

Подрыв Каховской ГЭС: какая угроза начала "выбрасываться" на земли Украины

15:43

"Предательство Украины": новый президент Польши сделал скандальный "подарок Путину"

15:39

Как правильно чистить лук: шеф-повар рассказал хитрость, о которой знают единицы

Реклама
15:31

Трамп и Путин провели переговоры о "новом мировом порядке": что ждет Украину

15:06

Тайна бывшей Путина раскрыта: что скрывает экс-супруга диктатора

15:05

У Трампа рассказали о вероятных сроках завершения войны и назвали важное условиеВидео

14:53

РФ пытается сорвать подготовку Украины к зиме: Зеленский сделал заявление

14:17

"Это принципиально": президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам

14:05

"Будем иметь базовый план": Зеленский анонсировал встречу с командой Трампа

13:58

Резкий скачок вниз: в Украине обвалились цены на базовые продукты

13:51

"Далеко не заедем": экс-глава МИД о мрачном прогнозе насчет гарантий для УкраиныВидео

13:48

Тина Кароль прокомментировала материнство Леси Никитюк - ведущая не сдержаласьВидео

13:40

Где два лебедя на фото: только самый внимательный заметит их за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять