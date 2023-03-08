Ученые разгадали загадку древнего и жуткого скандинавского чудовища - The Telegraph

Команда ученых из австралийского университета Флиндерса разгадала древнюю загадку средневекового морского чудовища Хафгуфа.

Под личиной чудовища Хафгуфы скрывался обыкновенный кит - The Telegraph / коллаж фото Todd Cravens / Unplash / bestiary

Ученые из австралийского университета имени Мэттью Флиндерса утверждают, что разгадали загадку овеянного легендами и мифами еще со Средних веков морского чудовища Хафгуфа. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Исследователи с "Зеленого континтента" говорят, что Хафгуфой оказался представитель семейства обычных китов.

С 2011 года, говорят ученые, за китами начали замечать новую привычку — открывать пасть, замирать и ждать, пока добыча сама заплывет им туда. Обнаружить такое поведение китов, которое ранее ученые не смогли засечь, помогло новое поколение беспилотников.

видео дня

Изучение средневековых источников показало − нечто подобное уже описывалось тогдашними скандинавами. Тогда они рассказывали о страшном и гигантском чудище, которое напоминало остров, а зубы его были похожи на скалы. Якобы монстр неподвижно замирал на поверхности воды с широко раскрытой пастью, а потом туда заплывала рыба и даже корабли (беспечные мореходы принимали зубы чудища за прибрежные скалы).

"Меня поразило, что скандинавское описание Хафгуфы очень похоже на поведение современных китов, но сначала я подумал, что это просто интересное совпадение. Начав подробно изучать вопрос и обсуждать его со специалистами по средневековой литературе, мы поняли, что даже самые старые версии этих мифов явно описывают поведение кита", — сказал руководитель проект, доктор Джон Маккарти.

Напомним, ранее стало известно, что к Земле приблизился опасный большой астероид. Крупный астероид 2016 AJ193, как говорят ученые из NASA, по размеру считается большим, чем 99% других астероидов, которые передвигаются в космосе.

До того сообщалось о том, что на Солнце произошла сильная вспышка класса X2.1, которая была зафиксирована космическим телескопом Обсерватории солнечной динамики NASA. Космическое агентство также поделилось яркими кадрами выброса солнечной энергии.

Вас могут заинтересовать такие новости: