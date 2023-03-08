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Ученые разгадали загадку древнего и жуткого скандинавского чудовища - The Telegraph

8 марта 2023, 11:59
Команда ученых из австралийского университета Флиндерса разгадала древнюю загадку средневекового морского чудовища Хафгуфа.
Кит, чудовище
Под личиной чудовища Хафгуфы скрывался обыкновенный кит - The Telegraph / коллаж фото Todd Cravens / Unplash / bestiary

Ученые из австралийского университета имени Мэттью Флиндерса утверждают, что разгадали загадку овеянного легендами и мифами еще со Средних веков морского чудовища Хафгуфа. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Исследователи с "Зеленого континтента" говорят, что Хафгуфой оказался представитель семейства обычных китов.

С 2011 года, говорят ученые, за китами начали замечать новую привычку — открывать пасть, замирать и ждать, пока добыча сама заплывет им туда. Обнаружить такое поведение китов, которое ранее ученые не смогли засечь, помогло новое поколение беспилотников.

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Изучение средневековых источников показало − нечто подобное уже описывалось тогдашними скандинавами. Тогда они рассказывали о страшном и гигантском чудище, которое напоминало остров, а зубы его были похожи на скалы. Якобы монстр неподвижно замирал на поверхности воды с широко раскрытой пастью, а потом туда заплывала рыба и даже корабли (беспечные мореходы принимали зубы чудища за прибрежные скалы).

"Меня поразило, что скандинавское описание Хафгуфы очень похоже на поведение современных китов, но сначала я подумал, что это просто интересное совпадение. Начав подробно изучать вопрос и обсуждать его со специалистами по средневековой литературе, мы поняли, что даже самые старые версии этих мифов явно описывают поведение кита", — сказал руководитель проект, доктор Джон Маккарти.

Напомним, ранее стало известно, что к Земле приблизился опасный большой астероид. Крупный астероид 2016 AJ193, как говорят ученые из NASA, по размеру считается большим, чем 99% других астероидов, которые передвигаются в космосе.

До того сообщалось о том, что на Солнце произошла сильная вспышка класса X2.1, которая была зафиксирована космическим телескопом Обсерватории солнечной динамики NASA. Космическое агентство также поделилось яркими кадрами выброса солнечной энергии.

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