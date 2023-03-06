Открытие века: найдена звезда-"близнец" Солнца с планетами-копиями Сатурна и Нептуна

По данным ученых, содержание металла в HIP 104045 аналогично Солнцу, а возраст его "двойника" – около 4,5 миллиардов лет.

Астрономы сделали сенсационное открытие / ESO/H. Zodet

Астрономы сделали неожиданное открытие: в космосе обнаружена пара газовых гигантов, вращающихся вокруг звезды, очень похожей на Солнце.

Звезда HIP 104045 расположена в 175 световых годах от Земли. Вокруг нее вращаются две планеты, подобные Юпитеру и Нептуну, пишет Science Alert.

При этом одна из этих планет примерно вдвое меньше Юпитера, а другая — в 2,5 раза тяжелее Нептуна.

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По данным ученых, содержание металла в HIP 104045 аналогично Солнцу. Возраст Солнца – 4,57 миллиарда лет, а его "двойника" – около 4,5 миллиардов лет.

Земля не существует изолированно; вокруг него находится целая планетарная система с семью другими планетами, бесчисленными астероидами и карликовыми планетами и нашей звездой Солнцем.

Что известно о сенсационном открытии

HIP 104045 в 1,03 раза больше массы Солнца, имеет в 1,05 раз больше радиуса и светит в 1,11 раз сильнее. Обнаруженная звезда настолько похожа на Солнце, что она практически может быть его близнецом.

в 1,03 раза больше массы Солнца, имеет в 1,05 раз больше радиуса и светит в 1,11 раз сильнее. Обнаруженная звезда настолько похожа на Солнце, что она практически может быть его близнецом. Первая экзопланета , масса которого в 0,498 раза больше массы Юпитера, является так называемым аналогом Юпитера: экзопланета массой от 0,3 до 3 масс.

, масса которого в 0,498 раза больше массы Юпитера, является так называемым аналогом Юпитера: экзопланета массой от 0,3 до 3 масс. Вторая экзопланета — супер-Нептун. Масса Нептуна составляет 17 масс Земли, а масса этого открытия примерно в 43 раза превышает массу Земли.

Эта находка поможет ученым понять, как развивалась наша Солнечная система и лучше ее изучить.

"Хотя мы могли бы надеяться, что открытие аналога Юпитера предполагает, что поблизости скрывается мир, похожий на Землю, тот факт, что супер-Нептун вращается относительно близко к звезде, опровергает эту идею", — добавили ученые.

Ранее сообщалось, что в Соединенные Штаты Америки для дальнейшего запуска в космос отправили украинский спутник "Сич-2-30", который изготовлен в Конструкторском бюро "Пивденне" в городе Днепр.

Напомним, к Земле приблизился опасный большой астероид. Крупный астероид 2016 AJ193, как говорят ученые из NASA, по размеру считается большим, чем 99% других астероидов, которые передвигаются в космосе.

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