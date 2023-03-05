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Даже ученые удивились: на Солнце произошла самая мощная вспышка

5 марта 2023, 19:06
Как сообщают ученые, вспышки класса X могут иметь разную мощность.
Камеры смогли зафиксировать вспышку на солнце
Камеры смогли зафиксировать вспышку на солнце / НАСА, pixabay

На Солнце произошла сильная вспышка класса X2.1, которая была зафиксирована космическим телескопом Обсерватории солнечной динамики NASA. Космическое агентство поделилось кадрами выброса солнечной энергии.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения как А, В, С, М или Х, причем А – самая слабая.

Как сообщают ученые, вспышки класса X могут иметь разную мощность.

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Кроме того, вспышка была настолько мощной, что вызвала отключение коротковолнового радиовещания над Северной и Южной Америкой.

Вспышка на Солнце

Почему могла произойти такая мощнейшая вспышка

Специалисты пояснили, что Солнце все еще находится в начальной фазе нового цикла активности, который начался в декабре 2019 года. Каждый цикл длится около 11 лет, во время которого магнитные полюса меняются местами.

Сдвиг происходит в самом слабом месте, после чего магнитное поле усиливается до тех пор, пока солнечная активность не достигнет пика. Однако, поскольку не все солнечные максимумы одинаковы, ученые пока не знают, насколько интенсивным будет следующий период.

Что такое солнечная вспышка

Солнечные вспышки – это мощные выбросы энергии, которые могут повлиять на высокочастотную (ВЧ) радиосвязь на Земле, электросети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических аппаратов и астронавтов.

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