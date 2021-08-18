К Земле летит опасный большой астероид: ученые NASA оценили риски для планеты

К планете Земля приближается крупный астероид 2016 AJ193 ‒ общим диаметром около 1,4 километра. Об этом сообщает портал In space.

К примеру, астероид должен пролететь мимо Земли 21 августа ‒ на расстоянии 3,4 миллиона километров (в девять раз больше, чем расстояние до Луны). Кроме того, по размеру он считается большим, чем 99% других астероидов, которые передвигаются в космосе.

Его параметры составляют 1,37 километра. Астероид 2016 AJ193 является потенциально опасным.

На схеме поразили размеры небесного тела. В частности, изображена орбита Меркурия и Венеры (пунктиром), астероида 2016 AJ193 (белым), Земли (синим) и Марса (пунктиром).

Далее ‒ в следующий раз астероид пролетит мимо планеты Земля 19 августа 2080 года. В частности, в этот день он промчится на расстоянии около 7 миллионов километров.

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Астероид 2016 AJ193 обнаружили 16 февраля 2010 года. Он принадлежит к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 2155 земных дней (практически за шесть лет).

Ученые NASA так называют астероиды, поскольку те попадают под следующие критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальная близость к Земле при сближении ‒ менее 7,5 миллиона километров.

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Напомним ранее, 22 января 2021 к Земле подлетел гигантский астероид. Его диаметр составлял 55 метров.

В марте к Земле приблизился самый крупный астероид 2021 года. Он двигался с ошеломляющей скоростью – 124 тыс. километров в час. Находилось небесное тело в пять раз дальше Луны.

Также Главред сообщал об опасном астероиде 2020, который пролетел в расстоянии 120 тысяч километров от Земли. Небесное тело относится к группе Апполонов.