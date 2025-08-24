Закрыть небо - миф современной войны или реальная стратегия защиты

О чем вы узнаете:
- Что такое ПВО
- Можно ли закрыть небо
Выражение "закрыть небо" сегодня одно из самых популярных в военном дискурсе. Многие люди воспринимают его как абсолютную защиту от воздушных угроз, но действительно ли это так? На самом деле противовоздушная оборона - это не волшебный щит, а постоянная гонка вооружений между теми, кто атакует, и теми, кто защищается. Главред расскажет об этом более подробно.
Эволюция ПВО: от пулеметов до ракет
Первые попытки создания систем ПВО были довольно примитивными. Во время Первой мировой войны солдаты пытались сбивать вражеские самолеты и дирижабли пулеметами и зенитными пушками, однако эффективность таких средств оставалась низкой.
Во Второй мировой войне началось настоящее развитие ПВО. Ярким примером стала Битва за Британию, где британская система противовоздушной обороны, объединявшая радиолокационные станции и истребители, смогла отразить массированные налеты Люфтваффе. Но даже тогда она не гарантировала полной защиты - лишь усложняла жизнь врагу.
После войны, с появлением реактивной авиации и баллистических ракет, зенитная артиллерия потеряла эффективность. Ее место заняли ракетные комплексы - американский MIM-14 Nike Hercules и советский С-25 "Беркут".
Современные вызовы
Сегодня системы ПВО стали гораздо более совершенными, однако и угрозы вышли на новый уровень. Современная противовоздушная оборона должна бороться не только с самолетами, но и с крылатыми ракетами, которые могут лететь на низкой высоте и маневрировать; с баллистическими ракетами, которые движутся с высокой скоростью и непредсказуемой траекторией; с дронами и БПЛА, которые сложно обнаружить из-за их небольшого размера.
Даже такие высокотехнологичные системы, как Patriot, не способны обеспечить стопроцентную защиту. У каждого комплекса есть "мертвые зоны", и всегда существует вероятность того, что часть угроз прорвется.
Почему "закрыть небо" невозможно
Фраза "закрыть небо" - это скорее политический и публицистический образ, чем реальность. Есть несколько причин:
Технологическая гонка.
Средства нападения разрабатывают быстрее и дешевле, что дает им преимущество.
Высокая стоимость.
Создать плотный "купол ПВО" над всей страной - финансово непосильная задача, ведь цена ракеты-перехватчика обычно в несколько раз превышает стоимость ракеты-носителя.
Физические ограничения.
ПВО способно прикрывать лишь отдельные объекты и регионы, а не все воздушное пространство.
Следовательно, ПВО не может стать абсолютной защитой. Ее главная цель - не полностью остановить атаки, а минимизировать их последствия и прикрывать важнейшие объекты.
