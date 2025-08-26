Укр
На какие лекарства кофе влияет негативно: неожиданный ответ ученых

Алексей Тесля
26 августа 2025, 03:36
Дальнейшие исследования необходимы для точного понимания механизмов такой скрытой устойчивости, что поможет повысить эффективность антибиотикотерапии.
Раскрыта правда об употреблении кофе

Вы узнаете:

  • Употребление кофе может снижать эффективность некоторых антибиотиков
  • Кофеин активирует ген Rob, что приводит к изменению работы нескольких транспортных белков

Ежедневное употребление кофе может снижать эффективность некоторых антибиотиков, особенно в отношении бактерии Escherichia coli.

Результаты исследования химических веществ на бактерии и того, как они влияют на механизмы поступления веществ в клетку, а также их выведения, свидетельствуют, что треть соединений изменяли активность генов, регулирующих транспортные процессы в клетках, однако именно кофеин оказал особенно выраженное воздействие, пишет PLOS Biology.

При этом он снижал проникновение некоторых антибиотиков, включая ципрофлоксацин, внутрь бактериальной клетки.

Микробиолог Кристоф Бинсфельд из Вюрцбургского университета отметил, что вещества могут тонко, но систематически менять генетическую регуляцию бактерий. Это особенно важно в контексте изучения так называемой низкоуровневой устойчивости к антибиотикам — не полноценной резистентности, а скрытых механизмов, позволяющих бактериям выживать в неблагоприятных условиях.

Одним из ключевых открытий стало то, что белок Rob играет большую роль в регуляции транспортных процессов, чем считалось ранее. Именно он активируется под действием кофеина, что запускает каскад изменений, затрудняющих проникновение антибиотика в бактерии.

Инженер-биолог Ана Рита Брохадо из Тюбингенского университета пояснила, что кофеин активирует ген Rob, что приводит к изменению работы нескольких транспортных белков в E. coli и, как следствие, снижает поглощение антибиотиков.

Однако важно отметить, что исследование проводилось в лабораторных условиях, и пока нет данных о том, как кофеин может влиять на антибиотики в организме человека, а также какое количество кофе может вызывать подобный эффект.

Также было установлено, что аналогичное влияние кофеина не распространяется на Salmonella enterica, что указывает на специфичность воздействия в зависимости от вида бактерий.

Исследователи подчеркивают, что дальнейшие исследования необходимы для точного понимания механизмов такой скрытой устойчивости, что поможет повысить эффективность антибиотикотерапии.

Что такое кофе - ответ экспертов

Кофейные зерна — это семена, содержащиеся внутри плодов, которые нередко называют кофейной вишней. Эти плоды обладают сладким вкусом, а если их разломить, внутри можно обнаружить две уплощённые косточки-семечки.

Именно эти семена затем обжариваются, измельчаются и завариваются, чтобы в итоге получился напиток, который мы знаем как кофе, говорят эксперты.

Ранее Главред писал о том, что нельзя добавлять в кофе. Некоторые продукты могут обновить вкус кофе, но есть такие, которые никогда не следует добавлять в кофе.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему нельзя пить кофе с утра. Оказывается, что многие люди употребляют кофе неправильно.

Как выбрать чашку для кофе?

Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его достоинства и сохраняла нужную температуру.

