УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Искусственный интеллект воссоздал лицо Иисуса Христа: как он мог выглядеть

Мария Николишин
22 августа 2024, 12:18
121
Искусственный интеллект воссоздал "лицо Иисуса Христа" с Туринской плащаницы, которая, как некоторые считают, покрывала его тело сразу после распятия.
Искусственный интеллект воссоздал лицо Иисуса Христа: как он мог выглядеть
Искусственный интеллект воссоздал лицо Иисуса Христа / коллаж: Главред, фото: Daily Express

Туринская плащаница уже давно вызывает споры. Одни настаивают на том, что они видят образ Христа, запечатленный на ткани, в то время другие - называют её средневековой мистификацией. Однако, итальянские ученые используя новые технологии, теперь считают, что полотно могло происходить со времен Иисуса. Об этом пишет Daily Express.

Благодаря искусственному интеллекту Midjourney, удалось создать симуляцию, которая изобразила черты лица человека, которого большинство видят на полотне.

Сгенерированные снимки изображают Иисуса с традиционными длинными волосами и бородой, с ранами, которые указывают на то, что он только что перенес свое смертельное испытание.

видео дня
Как на самом деле мог выглядеть Иисус Христос
Как на самом деле мог выглядеть Иисус Христос / фото: Daily Express

"Критики говорят, что художник 14-го века мог подделать "плащаницу Мессии", используя порошковый пигмент на скульптуре или живой модели. Но куча католиков уверены, что ткань отразила образ Христа в муках воскресения", - отмечает издание.

Стоит заметить, что в 1908-х годах благодаря радиоуглеродному анализу ученые установили, что плащаницу изготовили в 1300-х годах. Однако доктор Либерато де Каро поставил это под сомнение и, используя широкоугольное рассеивание рентгеновских лучей, попытался доказать, что ткань точно соответствует образцу из знаменитой осады Масады в 55-74 гг. н.э.

"Плесень и бактерии, колонизирующие текстильные волокна, а также грязь и углеродсодержащие минералы, такие как известняк, прилипающие к ним в промежутках между волокнами, бывает трудно полностью устранить на этапе очистки образца. Это может исказить датировку", - убежден он.

Де Каро также указывает на то, что в ткани есть немало пыльцевых зерен растений, которые происходят с Ближнего Востока, тем самым отвергая идею о том, что это подделка.

Впрочем, убедительных доказательств существования этого артефакта до середины 1300-х годов совсем мало, хотя существует предположение, что очень похожая реликвия, похищенная из константинопольской церкви веком ранее, могла быть одной из частей комплекта.

Туринская плащаница
Туринская плащаница / фото: Daily Express

Ватикан, в свою очередь, не достиг консенсуса относительно легитимности реликвии, но выдающиеся деятели церкви, такие как Папа Иоанн Павел II и Папа Франциск, назвали Туринскую плащаницу "чудодейственным артефактом".

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иисус Христос интересные новости
Реклама

Главное за день

У ВСУ новое продвижение и больше пленных россиян: Зеленский о ситуации на Курщине

У ВСУ новое продвижение и больше пленных россиян: Зеленский о ситуации на Курщине

12:20 Украина
В ГУР унизили Путина: показали на росТВ правду о войне в Украине – СМИ

В ГУР унизили Путина: показали на росТВ правду о войне в Украине – СМИ

11:27 Мир
США предупреждают о возможных ракетных и дроновых атаках ко Дню Независимости Украины

США предупреждают о возможных ракетных и дроновых атаках ко Дню Независимости Украины

11:00 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21 6290

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21

Только гений найдет странную розу за 5 секунд: загадка на проверку внимательности 6005

Только гений найдет странную розу за 5 секунд: загадка на проверку внимательности

Ученые показали, как выглядела 40-летняя женщина 75 тысяч лет назад - фото 3943

Ученые показали, как выглядела 40-летняя женщина 75 тысяч лет назад - фото

Жена - работница шеста и пилона: Королева выдала своего сына за выгодную партию 2426

Жена - работница шеста и пилона: Королева выдала своего сына за "выгодную" партию

Последние новости

12:42

ВСУ в Курской области "ударили под дых": РФ выводит войска из Бердянского района

12:37

Склады с КАБами и топливом детонируют до сих пор: детали удара по Мариновке

12:26

"Отошла в вечность": у известного украинского певца случилось горе

12:20

У ВСУ новое продвижение и больше пленных россиян: Зеленский о ситуации на КурщинеВидео

12:18

Искусственный интеллект воссоздал лицо Иисуса Христа: как он мог выглядеть

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофеОгрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе
12:01

Они любят такие даты: РФ может влупить по правительственным объектам 24 августа

11:55

"Кого бросили": бывшая жена Мурата Налчаджиоглу огорошила деталями развода с ним

11:46

Прорыв ВСУ в Курскую область может взбудоражить внутренние разборки в РФ - Огрызко

11:27

В ГУР унизили Путина: показали на росТВ правду о войне в Украине – СМИВидео

Реклама
11:21

Китайский гороскоп на завтра 23 августа: Змеям - споры и срывы, Петухам - стресс

11:02

Сработает за 15 минут: как убрать жир и грязь с плиты с помощью волшебной пасты

11:00

США предупреждают о возможных ракетных и дроновых атаках ко Дню Независимости Украины

10:55

"Пощечина" Путину: диктатор теряет контроль над ситуацией на Курщине - Фесенко

10:54

"Крыса вылезла из багажника": Олег Винник обратился к ВСУ и разъярил украинцев

10:43

Киев обсудит с Путиным сразу три пункта: Kyiv Independent слил темы переговоров

10:10

РФ бросает штурмовиков в десятки атак: в ВСУ назвали самое "горячее" направление

10:04

Стабильность только в эфире: оккупанты почти в котле на Курщине - Коваленко

10:04

Уровень станет красным: Украину накроет мощная магнитная буря 22-24 августа

09:24

F-16 могут все изменить: названа главная проблема ВСУ на Харьковском направлении

09:11

Ответ псевдомиротворцам: у Зеленского назвали цель операции в Курской области

Реклама
09:00

Pro&Contra: Нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС?

08:31

Война не будет иметь смысла: известно, что может ускорить выход РФ из Украины

08:11

Уничтожение целей РФ на Кинбурнской косе: в ВМС показали мощное видеоВидео

07:28

Неспокойная ночь в РФ: россияне жалуются на атаку дронов по аэродрому "Мариновка"Видео

06:46

Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW

06:30

Игры Лукашенко с войсками на украинской границе: в чём просчиталась Москвамнение

05:43

Гороскоп на завтра 23 августа: Девам - невероятный отдых, Козерогам - сюрпризы

04:50

Ситуация для Путина становится все опаснее, это начало его конца - Огрызко

04:10

Пауков дома больше не будет: женщина поделилась интересным лайфхакомВидео

03:28

Украина может дожать Россию на возвращение к границам 1991 года - Огрызко

02:49

Брат Залужного рассказал интересные факты из личной жизни "железного генерала"

02:17

Разбили мосты и переправы: Украина признала использование HIMARS на Курщине

02:10

Цвет не показатель: как отличить настоящий мед от подделки - простой методВидео

01:38

Украинские десантники показали видео первых дней боев в Курской областиВидео

01:30

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся: названа дата начала конца

00:39

Не удастся погасить: росСМИ заявляют, что нефтебаза на Ростовщине может догоретьВидео

00:19

Пять регионов и Москва - Буданов рассказал о результатах атаки беспилотников

00:16

Обменный фонд Украины мощно пополнился: ВСУ похвастались "уловом" на КурщинеФото

21 августа, среда
23:40

ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году: в The Telegraph назвали три условия

23:30

Ужас для РФ в Серебрянском лесу: ВСУ уничтожили склад и технику оккупантовВидео

Реклама
23:17

Удалил все посты и "выехал" из Украины: блогер-"беглец" Волошин вышел на связь

22:55

У Шольца появились сомнения по поводу операции ВСУ под Курском: что сказал

22:26

Все будет бесполезно - Bloomberg о запрете ВСУ бить западным оружием на Курщине

22:00

Топ-4 турецких сериала, которые смотрятся на одном дыхании - подборка премьер

21:57

"Делаются шаги": Зеленский раскрыл новые детали операции ВСУ на Курщине

21:56

Нужно ли носить черное в знак траура и можно ли ходить на праздники - ответ священникаВидео

21:52

Раскрыты масштабы последствий пожара на нефтебазе под Ростовом

21:42

Боевой медик в одесской больнице объявил голодовку из-за нечеловеческих условийВидео

21:15

'"Устроят темную": Москве грозит масштабный блэкаут - The Moscow Times

21:06

После запрета УПЦ МП Зеленский пообщался с Патриархом Варфоломеем

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять