Искусственный интеллект воссоздал лицо Иисуса Христа: как он мог выглядеть

Искусственный интеллект воссоздал "лицо Иисуса Христа" с Туринской плащаницы, которая, как некоторые считают, покрывала его тело сразу после распятия.

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Искусственный интеллект воссоздал лицо Иисуса Христа / коллаж: Главред, фото: Daily Express

Туринская плащаница уже давно вызывает споры. Одни настаивают на том, что они видят образ Христа, запечатленный на ткани, в то время другие - называют её средневековой мистификацией. Однако, итальянские ученые используя новые технологии, теперь считают, что полотно могло происходить со времен Иисуса. Об этом пишет Daily Express.

Благодаря искусственному интеллекту Midjourney, удалось создать симуляцию, которая изобразила черты лица человека, которого большинство видят на полотне.

Сгенерированные снимки изображают Иисуса с традиционными длинными волосами и бородой, с ранами, которые указывают на то, что он только что перенес свое смертельное испытание.

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Как на самом деле мог выглядеть Иисус Христос / фото: Daily Express

"Критики говорят, что художник 14-го века мог подделать "плащаницу Мессии", используя порошковый пигмент на скульптуре или живой модели. Но куча католиков уверены, что ткань отразила образ Христа в муках воскресения", - отмечает издание.

Стоит заметить, что в 1908-х годах благодаря радиоуглеродному анализу ученые установили, что плащаницу изготовили в 1300-х годах. Однако доктор Либерато де Каро поставил это под сомнение и, используя широкоугольное рассеивание рентгеновских лучей, попытался доказать, что ткань точно соответствует образцу из знаменитой осады Масады в 55-74 гг. н.э.

"Плесень и бактерии, колонизирующие текстильные волокна, а также грязь и углеродсодержащие минералы, такие как известняк, прилипающие к ним в промежутках между волокнами, бывает трудно полностью устранить на этапе очистки образца. Это может исказить датировку", - убежден он.

Де Каро также указывает на то, что в ткани есть немало пыльцевых зерен растений, которые происходят с Ближнего Востока, тем самым отвергая идею о том, что это подделка.

Впрочем, убедительных доказательств существования этого артефакта до середины 1300-х годов совсем мало, хотя существует предположение, что очень похожая реликвия, похищенная из константинопольской церкви веком ранее, могла быть одной из частей комплекта.

Туринская плащаница / фото: Daily Express

Ватикан, в свою очередь, не достиг консенсуса относительно легитимности реликвии, но выдающиеся деятели церкви, такие как Папа Иоанн Павел II и Папа Франциск, назвали Туринскую плащаницу "чудодейственным артефактом".

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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