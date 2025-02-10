Почему во взрослом возрасте время летит быстрее: ученые дали объяснение феномену

Ученые рекомендуют жить настоящим и не зацикливаться на прошлом.

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Ученые выяснили, почему время течет быстрее, когда человек взрослеет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему с возрастом время идет быстрее

Как "замедлить" время

Во взрослой жизни время летит так быстро, что кажется, будто Новый год был только вчера, хотя на самом деле прошло несколько месяцев. Главред разбирался, почему время с возрастом "ускоряется".

Ученые объясняют, что быстротечность времени не просто ощущение, а реальный феномен, связанный с работой нашего мозга, передает LADbible.

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Профессор Адриан Бежан утверждает, что восприятие времени зависит от скорости обработки информации мозгом.

По его словам, в молодости мозг воспринимает множество новых впечатлений, и время кажется нам долгим. А вот с возрастом нейронные связи становятся более сложными, и мозгу требуется больше времени для обработки информации. Это создает ощущение, что время летит быстрее.

Он добавил, что для четырехлетнего ребенка, например, год - это больший отрезок жизни, чем для человека, которому 30 или 40 лет.

Кроме того, человек в юном возрасте, каждый день приносит новые открытия и впечатления. С возрастом жизнь становится более предсказуемой, и мы меньше обращаем внимание на новые моменты. Это также способствует ощущению ускоренного течения времени.

"Замедляйте жизнь, заставляйте себя делать новые вещи, чтобы отвлечься от рутины. Делайте себе сюрпризы. Делайте необычные вещи. Слышали хороший анекдот? Расскажите мне! Есть новая идея? Сделайте что-то. Скажите что-то", - рекомендует Бежан.

Рутина может заставить нас чувствовать, что мы просто проходим через неё, как подчеркнула профессор психологии Мичиганского университета Синди Лустиг - когда мы делаем много вещей в течение определённого периода, может казаться, что "время растягивается... и оно кажется очень длинным". Она подчеркнула, что важно жить настоящим и не зацикливаться на прошлом.

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