Можно ли есть с пола: ученый поставил точку в популярном 'правиле 5 секунд'

Ученый провел научный опыт и окончательно опроверг популярное "правило пяти секунд", которое оправдывает употребление пищи, упавшей на пол.

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Правило 5 секунд - ученый рассказал, можно ли есть еду с пола / Коллаж Главред, фото: pexels, pixabay

О чем идет речь в материале:

В чем заключается правило 5 секунд

Откуда взялось правило 5 секунд

Идея о том, что еду, которая упала на пол, безопасно потреблять, если поднять ее в течение пяти секунд, давно распространена в популярной культуре. Так называемое "правило пяти секунд" стало предметом многочисленных дискуссий и шуток, сообщает DailyMail.

Главред выяснил, что такое теория пяти секунд.

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Что такое правило пяти секунд в еде - в чем заключается правило 5 секунд

Однако один из пользователей TikTok под псевдонимом @HowDirtyIs решил проверить достоверность этого утверждения путем наглядного эксперимента.

Блогер @HowDirtyIs решил окончательно развеять миф о правиле пяти секунд, и результаты оказались неутешительными для тех, кто верил в его правдивость.

Для эксперимента он размещал чашку Петри на поверхности на разное время - от мгновенного контакта до одной минуты. После этого образцы охлаждали в холодильнике, пока не стали видимыми результаты.

Оказалось, что уже через пять секунд на чашке образовались сотни колоний бактерий.

"5 секунд или 60, все равно будет неприятно", - говорит @HowDirtyIs.

Смотрите видео о том, действительно ли работает правило пяти секунд:

Уже после мгновенного контакта (который он считал "0 секунд") чашка Петри была усеяна бактериями.

"Похоже, что даже 0 секунд - это слишком долго", - сказали они.

Образцы, которые находились на поверхности 5-20 секунд, имели похожий вид, но со временем количество бактерий начало стремительно расти.

Через 30 секунд образовалась огромная колония, которую @HowDirtyIs в шутку назвал "большим мальчиком".

Откуда появилось правило 5 секунд

Интересно, что происхождение правила пяти секунд связывают с Чингисханом, который заставлял пирующих есть упавшую на пол еду, или с кулинарным шоу Джулии Чайлд в 1960-х, когда она подняла упавший блинчик и заявила, что его ещё можно есть.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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