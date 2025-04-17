Можно ли есть с пола: ученый поставил точку в популярном 'правиле 5 секунд'

О чем идет речь в материале:
- В чем заключается правило 5 секунд
- Откуда взялось правило 5 секунд
Идея о том, что еду, которая упала на пол, безопасно потреблять, если поднять ее в течение пяти секунд, давно распространена в популярной культуре. Так называемое "правило пяти секунд" стало предметом многочисленных дискуссий и шуток, сообщает DailyMail.
Главред выяснил, что такое теория пяти секунд.
Что такое правило пяти секунд в еде - в чем заключается правило 5 секунд
Однако один из пользователей TikTok под псевдонимом @HowDirtyIs решил проверить достоверность этого утверждения путем наглядного эксперимента.
Блогер @HowDirtyIs решил окончательно развеять миф о правиле пяти секунд, и результаты оказались неутешительными для тех, кто верил в его правдивость.
Для эксперимента он размещал чашку Петри на поверхности на разное время - от мгновенного контакта до одной минуты. После этого образцы охлаждали в холодильнике, пока не стали видимыми результаты.
Оказалось, что уже через пять секунд на чашке образовались сотни колоний бактерий.
"5 секунд или 60, все равно будет неприятно", - говорит @HowDirtyIs.
Смотрите видео о том, действительно ли работает правило пяти секунд:
@howdirtyis Replying to @alwayssimply1024 Есть ли правда в правиле 5 second rule? #science#germ#sciencebiatch#gross#nasty#howdirtyis#dirtyis #dirty#interesting#bacteria#sciencetok#cool#fyp#clean#foryou#micro#curious#サイエンス #科学#実験#バクテリア #funfact#funfacts#facts #facts#germs#interestingfact#интересныефакты #интересныефакты#изумительныефакты #изумительныефакты #изумительныефакты#случайныефакты #случайныефакты#случайныефактыфорум#факты #факты#фунфакты #funfacts #factoftheday#funfactoftheday#биология#биомедицина#лаборатория #лабораторныеработы #cleantok#laboratorio#биология#микробиология#scitok#scienceTok#scienceismagic#scienceiscool#sciencefair#foreigngerms#germsquad#mygerms#viral#bacterial#bacterialcontamination#petriedish #実験 #面白い#面白い動画#viral#viralvideo#viraltiktok#trending w#trendingvideo#trendingtiktok#세균#stem#stem #stemfeed#STEMfeed#longervideos#과학 #과학실험 #실험 #박테리아#웃긴영상#재미있는영상#scienceexperiment#scienceexperiments#experiment#learnontiktoktogether♬ Стильный джаз ХипХоп - #style Jazz HipHop. Future Oriented Triad
Уже после мгновенного контакта (который он считал "0 секунд") чашка Петри была усеяна бактериями.
"Похоже, что даже 0 секунд - это слишком долго", - сказали они.
Образцы, которые находились на поверхности 5-20 секунд, имели похожий вид, но со временем количество бактерий начало стремительно расти.
Через 30 секунд образовалась огромная колония, которую @HowDirtyIs в шутку назвал "большим мальчиком".
Откуда появилось правило 5 секунд
Интересно, что происхождение правила пяти секунд связывают с Чингисханом, который заставлял пирующих есть упавшую на пол еду, или с кулинарным шоу Джулии Чайлд в 1960-х, когда она подняла упавший блинчик и заявила, что его ещё можно есть.
Другие новости:
- Ученые раскрыли простой секрет долголетия: что нужно делать каждый день - исследование
- Собаки могут "говорить" с людьми: ученые рассказали, на что обратить внимание
- Какого цвета радуги на самом деле не существует: ученые рассказали об "иллюзии мозга"
Что известно о Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред