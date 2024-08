Таких на Земле нет: ученые нашли на Марсе океаны воды, но есть нюанс

Данные, полученные с посадочного аппарата НАСА Insight, позволили ученым сделать невероятное открытие.

Используя сейсмическую активность для исследования недр Марса, геофизики обнаружили доказательства существования большого подземного резервуара жидкой воды, достаточного для заполнения океанов на поверхности планеты.

Данные, полученные с посадочного аппарата НАСА Insight, позволили ученым оценить, что объем подземных вод может покрывать всю планету на глубину от 1 до 2 километров, или около 1,6 километров, пишет phys.

Подземный океан расположен в крошечных трещинах и порах в породе в центре марсианской коры, между 11,5 и 20 километрами под поверхностью. Даже на Земле пробурить скважину глубиной в километр - задача не из легких.

Однако находка указывает на еще одно перспективное место для поиска жизни на Марсе, если, конечно, к этому резервуару удастся добраться. Пока же она помогает ответить на вопросы о геологической истории планеты.

"Понимание марсианского круговорота воды крайне важно для понимания эволюции климата, поверхности и внутренностей", - говорит Вашан Райт, бывший постдокторант Калифорнийского университета в Беркли, а ныне доцент Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего.

"Полезная отправная точка - определить, где находится вода и сколько ее там".

Райт вместе с коллегами Майклом Манга из Калифорнийского университета в Беркли и Матиасом Морцфельдом из Скриппсовского океанографического института подробно изложили результаты своего анализа в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые использовали математическую модель физики горных пород, идентичную тем, что используются на Земле для картирования подземных водоносных горизонтов и нефтяных месторождений, и пришли к выводу, что сейсмические данные с "Инсайта" лучше всего объясняются глубоким слоем трещиноватой магматической породы, насыщенной жидкой водой. Игматические породы - это остывшая горячая магма, как, например, гранит Сьерра-Невады.

"Установление факта наличия большого резервуара жидкой воды позволяет понять, каким был или мог быть климат", - говорит Манга, профессор земной и планетарной науки Калифорнийского университета в Беркли.

"А вода необходима для жизни, какой мы ее знаем. Я не вижу причин, по которым [подземный резервуар] не является пригодной для жизни средой".

"На Земле это точно так - в глубоких шахтах есть жизнь, на дне океана есть жизнь. Мы не нашли никаких доказательств существования жизни на Марсе, но, по крайней мере, мы определили место, которое, в принципе, должно быть способно поддерживать жизнь", - поделился ученый.

