УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Размером как два футбольных поля: возле Земли пролетит астероид

Степан Гафтко
10 августа 2024, 02:14
4
К земле в течение следующих несколько дней подлетит сразу пару потенциально опасных астероидов.
Размером как два футбольных поля: возле Земли пролетит астероид
Астероид вблизи земли / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Уже 10 августа 186-метровый астероид пролетит в опасной близости от нашей планеты. Об этом сообщили ученые из научной лаборатории НАСА, которая занимается исследованием реактивного движения небесных тел.

По данным NASA, с 8 по 13 августа мимо Земли пролетает большое количество различных астероидов, пять из которых классифицированы как "супергигантские". Самый большой из них - "2024 KH3" (186 метров или 610 футов, что почти как длина двух футбольных полей) - пройдет на расстоянии 5,6 млн км от Земли 10 августа.

видео дня

Между тем, астероид, который получил название "2024 ON2" и имеет длину 37 метров, пролетит мимо Земли 12 августа. Ученые говорят, что если ничто не повлияет на его траекторию, то для Земли он не опасен.

Чуть меньшее небесное телом, размером 35 метров пройдет мимо нашей планеты также 10 августа. Он пронесется мимо Земли на расстоянии примерно в 6,4 млн. км.

"Астероид "2024 PN1" диаметром более 26 метров совершил сближение с Землей 8 августа. Он пролетел на расстоянии почти 2,4 млн км (что в космических масштабах довольно близко)", - сообщили в НАСА.

Среди этих астероидов самый маленький имеет почти 17,7 метров в диаметре. Он называется "2024 PS1" и пролетит мимо Земли 13 августа.

Ученые из НАСА сообщили, что они постоянно следят за перемещениями и сближением астероидов с Землей.

Что такое NASA?

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) - независимое агентство федерального правительства США. Находится в подчинении непосредственно президента США.

NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по посадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлеб", а впоследствии и Спейс шаттл.

NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".

Последние новости науки

Напомним, недавно Сатурн буквально спас Землю от теоретически опасной кометы A117uUD. С помощью своей гравитации он выбросил комету далеко за пределы солнечной системы.

Также стало известно, что Специалисты NASA зафиксировали выброс темной плазмы на Солнце, который с вероятностью 60 процентов может вызвать отключение электроэнергии на Земле на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Украину накрыли магнитные бури, которые были спровоцированы выбросами энергии на Солнце.

Читайте также другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука астероид космос
Реклама

Главное за день

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

01:24 Война
"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

00:28 Украина
Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

00:09 Война
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ 21772

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

Россияне шокированы : Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине 3842

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак 3715

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знак

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает 2964

Температура +5, дожди и грозы: в части областей Украины похолодает

Последние новости

02:48

Необычный звездопад: наступает пик метеоритного потока Персеиды

02:35

Не хуже нового: как сделать диван из поддонов своими руками

02:14

Размером как два футбольных поля: возле Земли пролетит астероид

02:00

Что не стоит выливать в раковину: сантехник рассказал о "роковой" ошибке

01:24

Боятся Украины: режим КТО ввели в ряде российских областей

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
00:45

Тайная база российской ПВО в Крыму: партизаны разведали подробности

00:28

"Продвигаются профессионально": в Раде впервые прокомментировали бои в Курской области

00:23

Олимпиада 2024: звезда Симона Байлз сделала себе шикарный подарок в Париже

00:09

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

Реклама
09 августа, пятница
23:50

Александр Пономарев таки стал родственником Яремчук

23:34

В Сумской области россияне впервые применили новое гибридное оружие: сбросили 11 бомб

23:30

Остался скелет: российская актриса и участница комедийного шоу экстремально похудела

23:24

Удар по Охматдету: ракету могли изготовить за несколько дней до атаки

23:16

США меняют политику: конгрессмен сделал интригующее заявление об ударах вглубь РФ

22:49

Сократят в некоторых районах: в Донецкой области меняют комендантский час

22:33

Будет как новый: как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методыВидео

22:11

Сотни ракет и шахедов: Иран готовит масштабную военную помощь для РФ

22:06

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

21:51

"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

21:50

Трамп назвал сроки заключения "мирного соглашения" между Украиной и РФ: главное условие

Реклама
21:35

На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолетВидео

21:32

Курскую АЭС готовят к обороне - росСМИ

21:11

Прямо в магазине и не открывая банку: как проверить свежесть консервов

20:55

Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

20:52

Удар дронов по Липецку: появились спутниковые фото последствий атаки

20:49

Системы ПВО и много техники: страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине

20:45

Результативные три дня: Зеленский заявил о мощном пополнении обменного фонда

20:22

Как за секунды проверить качество серебра дома: биохимик назвал лучший способВидео

20:22

Хамство и страх: героиня Супермамы рассказала, как позвала на гендер-пати СердючкуВидео

19:49

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

19:25

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:23

Повестку получил, но в ВСУ не пошел: звезда популярного сериала сделал заявление

19:10

"Шок и паника": как Путин перепугался за Курскую областьмнение

19:04

Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

18:51

В Германии раскритиковали премьера, который хочет сократить военную помощь Украине

18:41

Популярный певец уволился из ВСУ и объяснил, почему так решил

18:33

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

18:24

Россиян "покрошили" на левобережье Днепра: в ОСГВ "Таврия" порадовали потерями врага

18:07

Следующий после Фарион: Притула рассказал про покушения на его жизнь

17:53

Почему на Android постоянно выскакивает реклама: как избавиться от навязчивых объявлений

Реклама
17:49

"Прорыв" границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском

17:46

Как не угробить автомобиль: основные причины запаха бензина в машине - угроза серьезнаяВидео

17:46

Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкамВидео

17:31

Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

17:30

Удар РФ по Константиновке и бои на Курщине: есть ли связь между этими событиями

17:29

Бои в Курской области ослабили РФ: офицер рассказал, как россиян "отправляют к Кобзону"

17:10

Операция в Курской области может открыть путь к освобождению территорий Украины

16:46

Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнатуВидео

16:37

220 тыс. грн в карман воров: Тринчер осталась без драгоценностей - подробности

16:35

Демобилизация 500-700 тысяч человек: для чего Украина хочет создать ЧВКВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять