Размером как два футбольных поля: возле Земли пролетит астероид

К земле в течение следующих несколько дней подлетит сразу пару потенциально опасных астероидов.

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Астероид вблизи земли / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Уже 10 августа 186-метровый астероид пролетит в опасной близости от нашей планеты. Об этом сообщили ученые из научной лаборатории НАСА, которая занимается исследованием реактивного движения небесных тел.

По данным NASA, с 8 по 13 августа мимо Земли пролетает большое количество различных астероидов, пять из которых классифицированы как "супергигантские". Самый большой из них - "2024 KH3" (186 метров или 610 футов, что почти как длина двух футбольных полей) - пройдет на расстоянии 5,6 млн км от Земли 10 августа.

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Между тем, астероид, который получил название "2024 ON2" и имеет длину 37 метров, пролетит мимо Земли 12 августа. Ученые говорят, что если ничто не повлияет на его траекторию, то для Земли он не опасен.

Чуть меньшее небесное телом, размером 35 метров пройдет мимо нашей планеты также 10 августа. Он пронесется мимо Земли на расстоянии примерно в 6,4 млн. км.

"Астероид "2024 PN1" диаметром более 26 метров совершил сближение с Землей 8 августа. Он пролетел на расстоянии почти 2,4 млн км (что в космических масштабах довольно близко)", - сообщили в НАСА.

Среди этих астероидов самый маленький имеет почти 17,7 метров в диаметре. Он называется "2024 PS1" и пролетит мимо Земли 13 августа.

Ученые из НАСА сообщили, что они постоянно следят за перемещениями и сближением астероидов с Землей.

Что такое NASA? Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) - независимое агентство федерального правительства США. Находится в подчинении непосредственно президента США. NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по посадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлеб", а впоследствии и Спейс шаттл. NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".

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Напомним, недавно Сатурн буквально спас Землю от теоретически опасной кометы A117uUD. С помощью своей гравитации он выбросил комету далеко за пределы солнечной системы.

Также стало известно, что Специалисты NASA зафиксировали выброс темной плазмы на Солнце, который с вероятностью 60 процентов может вызвать отключение электроэнергии на Земле на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Украину накрыли магнитные бури, которые были спровоцированы выбросами энергии на Солнце.

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