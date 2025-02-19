Собаки могут 'говорить' с людьми: ученые рассказали, на что обратить внимание

Исследования показали, что собаки могут использовать моргание как форму коммуникации, и имитируют это поведенческое явление, наблюдая за другими собаками.

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Как собаки говорят с людьми - как общаются собаки / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как говорят собаки

Какой признак того, что собака понимает хозяина

Нет ничего более разочаровывающего, чем попытки заставить собаку выполнить трюк, когда она лишь моргает в ответ. Однако, согласно исследованию, это может быть ее способ общения с людьми.

Ученые проанализировали реакцию 54 домашних собак на видео, где другие собаки моргали, лизали нос или просто спокойно смотрели в камеру, сообщает DayliMail.

видео дня

Главред выяснил, как собаки разговаривают с человеком.

Результаты показали, что собаки чаще моргали в ответ на моргание на экране, что свидетельствует об их способности имитировать увиденное.

Исследователи предполагают, что моргание может играть определенную роль в коммуникации между собаками. Выводы ученых из Пармского университета опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

"У собак моргание рассматривается как поведение успокоения, используемое для выражения неагрессивных намерений по отношению к особям своего вида. Следовательно, его синхронизация в группе может быть признаком взаимного общения или понимания. Взаимное моргание у собак может помочь облегчить... социальные связи, справиться с фрустрацией и сообщить о неагрессивных намерениях", - пишут они.

Исследователи отметили, что просмотр видео, где собака облизывает свой нос, не привел к увеличению этого поведения у животных, что свидетельствует о том, что оно не выполняет ту же функцию, что и моргание.

В то же время у собак, которые смотрели такие видео, вероятно, наблюдалось повышение активности склеры - белковой оболочки глаз, что ранее ассоциировали со стрессом.

Отдельное исследование 2022 года показало, что люди могут распознавать шесть различных эмоций у собак. Участникам эксперимента, которых было 105 человек, продемонстрировали фото трех разных пород, и они с высокой точностью определили у животных эмоции радости, грусти, любопытства, страха, отвращения и гнева.

Профессор Гаррис Фридман из Университета Флориды и Гарвардского университета, старший автор исследования, отметил, что существуют разные взгляды на способность людей распознавать эмоции собак. Некоторые считают, что это невозможно из-за менее выразительной мимики животных по сравнению с человеческой, тогда как другие убеждены, что могут "заглянуть в глаза своего питомца" и понять его внутреннее состояние.

"Наши результаты действительно свидетельствуют о том, что есть люди, которые естественно понимают эмоции своих собак по выражению их лиц, и это очень интересно", - резюмировали ученые.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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