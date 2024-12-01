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Ученые раскрыли простой секрет долголетия: что делать каждый день - исследование

Юрий Берендий
1 декабря 2024, 16:08
889
Ученые раскрыли простой секрет долголетия и назвали рекомендации, которые могут помочь каждому вести здоровую и продолжительную жизнь.
Ученые раскрыли простой секрет долголетия: что делать каждый день - исследование
Ученые раскрыли простой секрет долголетия - исследование / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Думая о том, что вы можете умереть раньше, чем хотите, это печальный, но реальный сценарий для многих людей в мире. Однако есть способ избежать большинства заболеваний, утверждают эксперты из Университета Гриффита в Австралии.

Новое исследование, проведенное учеными, показывает, что одно простое изменение в вашей жизни может добавить годы к вашей жизни.

Исследователи из Университета Гриффита сосредоточились на том, как физическая активность влияет на здоровье. Они решили узнать, какое количество физической активности требуется для того, чтобы это способствовало более продолжительной жизни.

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"В результате они обнаружили, что если бы каждый житель Соединенных Штатов Америки был таким же активным, как 25 процентов лучших, то люди старше 40 лет могли бы добавить пять лет к своей жизни", - говорится в статье ladbible.

Как увеличить продолжительность жизни - секрет долголетия

В исследовании использовалась акселерометрия - метод, измеряющий изменения скорости движения тела для точной оценки физической активности и режима сна.

Это дало исследователям более точную картину уровня активности американцев. Оказалось, что преимущества физической активности были значительно сильнее, чем показывали предыдущие оценки.

Исследование показало, что наиболее активная четверть людей имела на 73% меньший риск смерти, чем наименее активные. Для последних даже один час прогулки может добавить около шести часов жизни.

Ведущий исследователь, профессор Леннерт Веерман, отметил, что именно для наименее активной группы есть наибольший потенциал для улучшения здоровья.

Профессор Веерман подчеркнул, что если вы уже относитесь к самым активным людям, выгоды может и не быть.

"Если вы уже очень активны или находитесь в верхнем квартиле, дополнительный час прогулки может не иметь большого значения, поскольку вы, в некотором смысле, уже "исчерпали" свою пользу. Если бы наименее активный квартиль населения старше 40 лет повысил уровень своей активности до уровня самой активной четверти, они могли бы прожить в среднем примерно на 11 лет дольше. Это не такая уж и плохая перспектива, ведь 25 процентов населения уже делают это. Это может быть любой вид физических упражнений, но это примерно эквивалентно чуть менее чем трем часам пешей прогулки в день", - сказал он.

Как курение влияет на продолжительность жизни

Исследование указывает, что низкий уровень физической активности может наносить вред, сравнимый с последствиями курения, которое, по данным предыдущих исследований, сокращает жизнь на 11 минут с каждой сигаретой.

В то же время активный образ жизни способствует защите от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, некоторых видов рака и других хронических недугов, подчеркивая важность пересмотра рекомендаций по физической активности.

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LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

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