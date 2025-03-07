Мистические места Украины - истории, заставляющие дрожать

Жуткие места Украины: Озеро Сомин, Лысая Гора и Громовище скрывают страшные тайны. Почему их избегают люди.

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Самые жуткие места в Украине / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие в Украине есть жуткие места

Почему эти места считают жуткими

Украина - это страна не только красивых пейзажей, но и страна, которая имеет давнюю историю. А это значит, что у нашей страны за тысячелетнюю историю накопились и мистические места. Какие самые жуткие места в Украине расскажет Главред.

Озеро Сомин - украинский Лох-Несс

На Ютуб Канале "Записная книжка - наука, творчество и обучение на украинском" рассказывают о самых жутких и мистических местах в Украине.

О существовании уникального озера Сомин (его еще называют украинским Лох-Нессом), которое расположено в Украине, знает далеко не каждый украинец. Оно расположено на Волыни и действительно поражает своей живописностью. В отдельных местах глубина озера достигает 50 метров.

Местные жители рассказывают, что в его глубинах живет монстр, который на протяжении многих лет не дает покоя жителям соседних районов. Об этом чудовище начали говорить еще в XIX веке. Этот удивительный случай зафиксировал председатель местного села Луки. Он писал письмо польскому руководству, в котором сообщал, что местные рыбаки отказываются платить налоги, поскольку неизвестное существо, которое живет в водоеме, уничтожает фауну озера и даже начало похищать домашних животных.

На самом деле неизвестно, действительно ли кто-то видел это существо, но его описывают как существо с головой ящерицы и телом крокодила. Крестьяне заметили, что над озером перестали летать птицы, там больше не водится рыба, а животные избегают водопоя. Из Варшавы даже хотели отправить экспедицию, чтобы разобраться в этом вопросе, однако началась Первая мировая война.

В 1942 году существо снова заметили. Оккупационные власти даже приняли решение о надзоре за озером. До наших дней на озере еще остались металлические сетки, которые использовали, чтобы поймать чудовище.

Последние слухи о существе распространялись в начале 1990-х годов. Говорят, что монстр пытался втянуть в озеро местного конюха, но его напугали случайные свидетели.

Поляна Громовище

Маленькая поляна возле села Купище Коростенского района Житомирской области окружена со всех сторон лесом. Эта поляна притягивает к себе грозовые молнии. Местные избегают ее во время непогоды, чтобы не погибнуть от удара молнии.

Очевидцы рассказывают, что ночью на поляне возникает странное свечение. Большинство людей в этом месте чувствуют себя очень плохо. В народе его называют "гнездо молний".

Ученые объясняют такую аномалию заниженным электрическим сопротивлением определенных участков земной поверхности. Их еще называют "местами силы", где когда-то строили капища, поклонялись богам, приносили жертвы и видели разные чудеса.

Еще в 1990-х годах на этом месте были найдены каменные блоки, римские и боспорские монеты.

Лысая Гора

Еще в Киевской Руси на горе располагались деревянные крепости и места для поклонения древним силам природы. Многие историки считают, что Лысая Гора была пристанищем для волхвов, которые служили богам и обустраивали там храмы и подземелья.

Лысая Гора получила свое название, потому что здесь почти не растет растительность. Все деревья, которые сейчас здесь есть, были высажены во время обустройства парковой зоны.

Был период, когда часть территории Лысой Горы использовалась как место казни преступников. Их вешали, и поэтому появилось название "Мертвецкая роща". Государственных преступников привозили ночью арестантской каретой. Всего смертников было более 200.

Убитых лишали права на христианское погребение, поэтому палач просто закапывал тела неподалеку от виселицы. Даже сейчас киевляне стараются обходить это место стороной, поскольку чувствуют, что за ними кто-то следит, и ощущают жуткий холодок по коже.

Лысая Гора считается местом "поселения" нечистой силы, ведь здесь произошло много жестоких убийств.

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