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Голубой плач моря: возле Китая в воде обнаружили странное природное явление

Дмитрий Видоменко
9 апреля 2023, 16:27 обновлено 9 апреля, 16:27
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На острове Пинтань в Китае зафиксировано необычное природное явление. Ночью воды Восточно-Китайского моря светятся таинственным голубым цветом.
Тихий океан, голубая вода
Голубая вода в Восточно-Китайском море / скриншот из видео

На острове Пинтань в Восточно-Китайском море очевидцы и ученые в который раз зафиксировали крайне необычное явление природы ‒ каждую ночь светятся таинственным голубым цветом. Об этом пишет портал Bild, Тихий океан "будто бы плачет голубыми слезами".

Одни ученые считают, что свет исходит от крошечного обычного планктона, который таким образом отпугивает хищников. По другой версии, он вызван цветением уже фитопланктона (крошечных микроорганизмов с природной возможностью излучать свет).

Как говорят ученые, чаще всего такое природное явление фиксируется именно в Восточно-Китайском море. Для этого необходимо особое сочетание погодных условий и температуры воды.

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Напомним, ранее стало известно, что к Земле приблизился опасный большой астероид. Крупный астероид 2016 AJ193, как говорят ученые из NASA, по размеру считается большим, чем 99% других астероидов, которые передвигаются в космосе.

До того сообщалось о том, что на Солнце произошла сильная вспышка класса X2.1, которая была зафиксирована космическим телескопом Обсерватории солнечной динамики NASA. Космическое агентство также поделилось яркими кадрами выброса солнечной энергии.

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