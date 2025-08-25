Укр
Как рождался шоколад: от горького напитка до сладкого соблазна

Марина Иваненко
25 августа 2025, 22:16
8
История шоколада начинается в Америке и ведет в Европу. Настоящая история шоколада открывает тайны вкуса, культуры и изобретений, которые сделали его любимым.
Откуда взялся шоколад?
Откуда взялся шоколад / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда пошел шоколад
  • Как родился современный шоколад

Шоколад - это больше, чем просто сладости. Это символ праздника, уюта и радости. Когда-то шоколад был горьким напитком, который могла себе позволить только элита. История шоколада - это путешествие от тропических лесов Америки до европейских королевских дворов и современных кондитерских фабрик. Стоит вспомнить и о культурных обычаях, научных открытиях и неустанной эволюции вкуса, которая превратила какао-бобы в любимое лакомство миллионов. Главред расскажет подробнее.

От какао-боба до горького напитка: история шоколада

Как рассказывают на канале "Знаешь или нет?", история шоколада начинается с какао-дерева, которое происходит из тропических регионов Америки. Сейчас оно растет по всему миру в экваториальных зонах, где климат является идеальным для его развития. На дереве созревают плоды, похожие на дыню. Они содержат более 40 миндалевидных семян - какао-бобов, которые проходят важные этапы обработки: их сначала ферментируют и обжаривают, чтобы те приобрели насыщенный аромат и вкус.

видео дня

Сначала шоколад потребляли совсем не так, как сейчас. Майя и ацтеки готовили его как горячий напиток, однако он был горьким и пенистым. К нему добавляли перец чили, что делало вкус еще более необычным. Этот напиток имел культурное и религиозное значение для ацтеков. Его подавали победителям в битвах и использовали в религиозных ритуалах. Сами какао-бобы служили валютой. Шоколад высоко ценился.

Путь в Европу: шоколад как роскошь

Первыми европейцами, которые попробовали шоколад, стали исследователи Христофор Колумб и Эрнан Кортес. В 1544 году группа майя преподнесла напиток ко двору принца Филиппа в Испании, и оттуда он распространился по Европе, хотя оставался предметом роскоши, доступным только самым богатым и влиятельным слоям общества: королевским особам, военным, купцам и духовенству.

Со временем европейцы адаптировали вкус шоколада к собственным предпочтениям. Испанцы начали добавлять в него сахар, корицу и ваниль, чтобы убрать горечь. Французы добавляли гвоздику. Такие эксперименты сделали напиток сладким и приятным, что способствовало его популярности.

Видео об истории создания шоколада можно посмотреть здесь:

Рождение современной шоколадной плитки

В 1828 году голландец Конрад ван Гаутен изобрел пресс для какао, который позволил отделить какао-масло от твердой части бобов и получить мелкий порошок. Благодаря этому напиток стал вкуснее и дешевле, что сделало его доступным для широких масс.

В 1847 году британская компания J.S. Fry & Sons смешала растопленное какао-масло с какао-порошком, создав застывающую массу.

В 1876 году швейцарский кондитер Даниэль Петер создал первый молочный шоколад, добавив в смесь сухое молоко. Благодаря этому вкус стал более нежным, и шоколад стал еще более популярным.

Почему мы так любим шоколад

Одним из основных компонентов шоколада является теобромин - химическое вещество, подобное кофеину. Оно ускоряет сердцебиение и улучшает кровоток, снижая артериальное давление и поднимая настроение.

Кроме того, сахар в шоколаде способствует выделению серотонина ("гормона счастья"), именно поэтому многие люди ассоциируют шоколад с положительными эмоциями и воспринимают его как награду.

Люди могут даже чувствовать психологическую зависимость от шоколада, однако физической зависимости он не вызывает. Любовь к шоколаду - это не просто желание съесть что-то сладкое, а сложное взаимодействие химических реакций и психологических ассоциаций.

Об источнике: YouTube-канал "Знаешь или нет?"

YouTube-канал "Знаешь или нет?" - украинский познавательный проект, который простым языком рассказывает о природе, животных, науке и интересных фактах. Видео сочетают яркую визуализацию с легкой подачей. Канал имеет около 25 000 подписчиков и регулярно обновляется.

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

На пороге перемен: жизнь 4 знаков зодиака осенью перевернется с ног на голову

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

"Не будет мира никогда": Наталья Сумская сделала громкое публичное заявление

Гороскоп на сегодня 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

Гороскоп на сегодня 26 августа: Близнецам - неудача, Львам - радостные новости

