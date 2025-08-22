Укр
Мертвое море: почему самое соленое озеро на Земле исчезает

Тайны Мертвого моря восхищают. Этот уникальный природный объект имеет чрезвычайно высокую соленость, что объясняет отсутствие жизни.
Почему Мертвое море соленое?
Мертвое море, расположенное на границе между Израилем, Палестиной и Иорданией, является одним из самых уникальных природных объектов на нашей планете. Это не море, а чрезвычайно соленое озеро, которое является самой низкой точкой Земли, поскольку его поверхность лежит на 420 метров ниже уровня моря. Однако его особенности этим не ограничиваются. Главред расскажет подробнее.

География и соленость

Как рассказывают на канале "Новинки от Маринки", Мертвое море - это бессточное озеро, которое питается только одной большой рекой - Иордан. Вода, приносящая минералы и соль, не имеет выхода, а единственный способ ее исчезновения - интенсивное испарение в условиях сухого и жаркого климата. Таким образом, концентрация солей достигла уровня 33,7%, что делает его почти в 10 раз солонее обычной океанской воды.

Высокая соленость воды создает уникальные условия. Рыба и другие крупные организмы не могут жить в такой среде, отсюда и название - Мертвое море. Единственными, кто приспособился к экстремальным условиям, являются некоторые виды бактерий и водорослей. Благодаря высокой концентрации соли и минералов, плотность воды очень высока, и человек может без труда лежать на ее поверхности, не прилагая усилий для плавания.

Кризис высыхания

К сожалению, Мертвое море находится под угрозой исчезновения. За последние 100 лет уровень воды снизился на 25 метров, и каждый год он падает примерно на один метр. Основная причина - массовый отвод воды из реки Иордан для сельскохозяйственных и промышленных нужд, что значительно уменьшает приток пресной воды. Высыхание озера приводит к образованию карстовых провалов, а это угрожает инфраструктуре и безопасности в регионе.

Рассматриваются различные проекты для спасения Мертвого моря. Одним из самых масштабных является идея построить канал из Красного моря, чтобы пополнить уровень воды.

Видео о Мертвом море можно посмотреть здесь:

Уникальные особенности и историческое значение

Мертвое море - источник богатств и тайн, поскольку его вода и грязи обладают целебными свойствами. Высокая концентрация минералов (брома, магния, кальция) позволяет лечить различные кожные заболевания, такие как псориаз и акне. По легенде, в древности сама Клеопатра ценила лечебные свойства этого озера. Здесь даже были построены косметические фабрики. Сегодня многие курорты и спа-центры используют его дары для оздоровления.

Еще одна уникальная особенность - образование природного асфальта, который всплывает на поверхность. Этот материал в древности использовали в торговле и строительстве. На дне озера можно встретить "соляные пальцы" - необычные кристаллы соли, которые растут на озерном ложе.

Трудно переоценить и историческое значение Мертвого моря, ведь его побережье упоминается в библейских сказаниях, а самой выдающейся находкой, связанной с этим регионом, являются Свитки Мертвого моря. Их нашли в пещерах неподалеку, и они содержали древнейшие из известных копий библейских текстов, что было сенсацией для мировой науки и истории.

Мертвое море - это уникальное явление, которое сочетает в себе чудо природы, целебные свойства, богатую историю и экологический кризис.

