Мертвое море: почему самое соленое озеро на Земле исчезает

Мертвое море, расположенное на границе между Израилем, Палестиной и Иорданией, является одним из самых уникальных природных объектов на нашей планете. Это не море, а чрезвычайно соленое озеро, которое является самой низкой точкой Земли, поскольку его поверхность лежит на 420 метров ниже уровня моря. Однако его особенности этим не ограничиваются. Главред расскажет подробнее.
География и соленость
Как рассказывают на канале "Новинки от Маринки", Мертвое море - это бессточное озеро, которое питается только одной большой рекой - Иордан. Вода, приносящая минералы и соль, не имеет выхода, а единственный способ ее исчезновения - интенсивное испарение в условиях сухого и жаркого климата. Таким образом, концентрация солей достигла уровня 33,7%, что делает его почти в 10 раз солонее обычной океанской воды.
Высокая соленость воды создает уникальные условия. Рыба и другие крупные организмы не могут жить в такой среде, отсюда и название - Мертвое море. Единственными, кто приспособился к экстремальным условиям, являются некоторые виды бактерий и водорослей. Благодаря высокой концентрации соли и минералов, плотность воды очень высока, и человек может без труда лежать на ее поверхности, не прилагая усилий для плавания.
Кризис высыхания
К сожалению, Мертвое море находится под угрозой исчезновения. За последние 100 лет уровень воды снизился на 25 метров, и каждый год он падает примерно на один метр. Основная причина - массовый отвод воды из реки Иордан для сельскохозяйственных и промышленных нужд, что значительно уменьшает приток пресной воды. Высыхание озера приводит к образованию карстовых провалов, а это угрожает инфраструктуре и безопасности в регионе.
Рассматриваются различные проекты для спасения Мертвого моря. Одним из самых масштабных является идея построить канал из Красного моря, чтобы пополнить уровень воды.
Уникальные особенности и историческое значение
Мертвое море - источник богатств и тайн, поскольку его вода и грязи обладают целебными свойствами. Высокая концентрация минералов (брома, магния, кальция) позволяет лечить различные кожные заболевания, такие как псориаз и акне. По легенде, в древности сама Клеопатра ценила лечебные свойства этого озера. Здесь даже были построены косметические фабрики. Сегодня многие курорты и спа-центры используют его дары для оздоровления.
Еще одна уникальная особенность - образование природного асфальта, который всплывает на поверхность. Этот материал в древности использовали в торговле и строительстве. На дне озера можно встретить "соляные пальцы" - необычные кристаллы соли, которые растут на озерном ложе.
Трудно переоценить и историческое значение Мертвого моря, ведь его побережье упоминается в библейских сказаниях, а самой выдающейся находкой, связанной с этим регионом, являются Свитки Мертвого моря. Их нашли в пещерах неподалеку, и они содержали древнейшие из известных копий библейских текстов, что было сенсацией для мировой науки и истории.
Мертвое море - это уникальное явление, которое сочетает в себе чудо природы, целебные свойства, богатую историю и экологический кризис.
