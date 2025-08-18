Укр
Читать на украинском
Без волос и четырех частей тела: как будут выглядеть люди в будущем

Марина Фурман
18 августа 2025, 15:34
Ученые раскрыли неожиданную правду о будущих поколениях людей.
Как будут выглядеть люди в будущем / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Без каких четырех частей тела люди могут остаться в будущем
  • Какие обстоятельства приведут к эволюционным изменениям

В будущем люди могут потерять волосы и даже четыре части тела из-за современного образа жизни. Главред выяснил, что именно изменения в питании, технологиях и окружающей среде могут вызвать эти кардинальные эволюционные преобразования в течение тысячелетий.

Признаки, которые когда-то были необходимы для выживания, такие как волосы на теле или определенные органы, могут стать лишними, постепенно исчезая из человеческого тела, пишет The Sun.

Волосы на теле

В прошлом волосы на теле выполняли жизненно важные функции, такие как сохранение тепла и защита, но сегодня их часто удаляют из эстетических соображений.

За исключением ресниц и бровей, удаление волос стало стандартной практикой ухода за собой, особенно среди женщин.

Современная одежда, отопление в домах и технологические удобства также означают, что естественная изоляция больше не является жизненно необходимой.

Позже волосы на теле могут стать еще тоньше, реже или даже полностью исчезнуть.

Зубы мудрости

Зубы мудрости помогали нашим предкам измельчать твердую пищу, такую как корни, орехи и сырое мясо. В современном мире все чаще стоматологи рекомендуют удалять их.

Ученые отмечают, что примерно у 1 из 5 людей никогда не вырастают все четыре зуба мудрости, что свидетельствует о том, что они уже становятся менее распространенными.

Это может означать, что будущие поколения могут вообще потерять зубы мудрости, поскольку эволюция приспосабливается к нашей пище, которая легче пережевывается.

Копчик

Копчик - остаток хвоста у приматов, который изначально помогал сохранять равновесие и поддерживать хвост. Сегодня он не так важен, хотя и поддерживает некоторые мышцы таза.

Некоторые эволюционные исследования показывают, что копчик у людей уменьшился по сравнению с нашими родственниками-приматами.

Ученые предполагают, что в будущем он может постепенно уменьшиться или исчезнуть у людей.

Аппендикс

Аппендикс когда-то помогал переваривать жесткую пищу, но сейчас практически не нужен.

Некоторые исследования показывают, что он может поддерживать иммунитет, служа домом для полезных кишечных бактерий.

В то же время многие люди в разных уголках мира все же удаляют эту часть тела.

Ученые прогнозируют, что в будущем аппендикс может полностью исчезнуть.

Ушные мышцы уха

Когда-то ушные мышцы использовались для поворота наших ушей в сторону звуков, как это делают кошки и собаки. Наши предки, вероятно, использовали эти мышцы для поворота ушей в сторону звуков, что помогало им обнаруживать хищников, добычу или другие опасности в окружающей среде.

Сегодня мышцы ушей у большинства людей неактивны и практически не выполняют никакой функции. Для тех немногих, кто все еще может ими двигать, это скорее странная фишка, чем навык выживания.

Исследования показывают, что лишь около 10-20% людей могут двигать ушами, причем эта способность чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

