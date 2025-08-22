Укр
Почему мы плачем от лука - секреты химии и простые лайфхаки

Марина Иваненко
22 августа 2025, 17:07
Почему именно лук заставляет нас плакать: как образуется слезоточивый газ, что происходит с глазами и какие методы спасают от слез.
Почему мы плачем от лука?
Почему мы плачем от лука / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему мы плачем во время нарезания лука
  • Как газ действует на глаза
  • Что делать, если лук уже попал в глаза

Почему нарезание лука всегда сопровождается слезами? Оказывается, дело не в нашей чувствительности, а в хитром химическом механизме, который растение создало для самозащиты. Главред расскажет детальнее.

Почему мы плачем от лука

Как рассказывают на канале "7 интересных фактов", когда мы режем лук, происходит не очень приятная для нас химическая реакция. В обычном состоянии, пока луковица еще не разрезана, она является безопасной. Однако стоит ее надрезать, как начинают смешиваться вещества, которые до этого были отделены друг от друга.

видео дня

В клетках лука содержатся серосодержащие аминокислоты и фермент алиназа. Пока оболочка не повреждена, они не соприкасаются. Но при нарезании стенки клеток разрываются, и фермент реагирует с аминокислотами. В результате этой реакции образуется несколько продуктов, самый главный из которых - пропантиал-S-оксид (летучее газообразное вещество, которое часто называют просто "слезоточивым агентом лука").

Как газ действует на глаза

Когда этот газ поднимается в воздух и достигает слизистой оболочки глаза, он мгновенно реагирует с влагой на поверхности. Образуется слабый раствор серной кислоты, которая раздражает нервные окончания в глазу. Мозг получает сигнал об опасности и дает команду выделить больше слез.

Таким образом, организм пытается вымыть раздражающее вещество с поверхности глаза. Это естественный защитный механизм: глаза смывают опасные молекулы. Слезы от лука относят к рефлекторным. Они отличаются от эмоциональных слез, которые возникают от переживаний, или от базальных, постоянно увлажняющих глаз.

Почему лук вызывает эффект слез

Здесь стоит вспомнить эволюцию. Лук выработал собственный способ защиты от поедания. Серосодержащие соединения отпугивают насекомых и животных, поскольку неприятны на вкус и раздражают слизистые оболочки. Для человека это не смертельно, но довольно неприятно. Именно благодаря этим соединениям лук имеет характерный острый запах и вкус.

Почему разные сорта лука "плачут" по-разному

  • Белый и желтый лук содержат больше всего слезоточивых веществ, поэтому нарезать их труднее всего.
  • Красный и фиолетовый лук имеют меньше раздражителей, однако тоже могут заставить глаза слезиться.
  • Сладкие сорта или молодой лук практически не вызывают слез, поэтому их чаще всего используют в салатах.

Количество раздражителей зависит и от того, на какой почве выращивался лук. Чем богаче почва серой, тем сильнее будет слезоточивый эффект.

Видео о том, почему мы плачем от лука можно увидеть здесь:

Как избежать слез от лука

Весь секрет заключается в том, чтобы уменьшить количество газа или не дать ему добраться до глаз:

  • Острый нож. Тупой нож рвет клетки и образует больше сока и раздражителей, тогда как острый разрезает аккуратно и уменьшает реакцию.
  • Холод. Если несколько минут подержать луковицу в холодильнике или морозильной камере, скорость химических реакций уменьшится, и газ будет выделяться медленнее.
  • Сквозняк или вентиляция. Если резать лук рядом с вентилятором или под вытяжкой, часть соединений не успеет попасть в глаза.
  • Очки. Защитные или даже плавательные очки блокируют доступ газа к глазам.
  • Нарезание в воде. Если опустить луковицу в миску с водой и резать там, раздражители не будут успевать испаряться. Единственное, что этот способ не очень удобен.

Что делать, если от лука пекут глаза

Промыть холодной водой - это смоет остатки веществ и уменьшит жжение.

Приложить холодный компресс - он успокоит раздражение.

Использовать капли для глаз - они вернут комфорт.

Попробовать народный метод - огуречные ломтики. Они не лечат, однако охлаждают и успокаивают.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 7 интересных фактов

YouTube-канал "7 интересных фактов" создан для тех, кто любит познавать мир в интересной и легкой форме. Здесь собраны видео о малоизвестных фактах из истории, науки, культуры и природы, поданные на украинском языке. Автор публикует как полные выпуски, так и короткие ролики-Shorts с самыми интересными фактами. Канал помогает узнавать новое каждый день в доступной и увлекательной подаче.

