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За кулисами авиации: пилот раскрыл истинную причину не включеного "режима полета"

Руслан Иваненко
24 июля 2025, 19:59обновлено 24 июля, 20:43
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Вы забыли включить режим полета: пилот рассказал, что на самом деле происходит с самолетом и экипажем.
Пилот, самолет
Как смартфоны пассажиров могут отвлекать пилотов во время посадки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему нужно включать режим полета в смартфоне во время полета
  • Как телефон может влиять на безопасность авиаперелета
  • Что говорят пилоты о влиянии мобильных устройств на работу самолета

Полеты самолетом считаются одним из самых безопасных видов транспорта. Однако, несмотря на кажущуюся рутинность некоторых процедур, каждая из них является критически важной для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа. Одним из таких шагов является перевод телефона в "режим полета".

Главред решил разобраться в этом вопросе, обратившись к мнению опытных специалистов.

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Пилот под никнеймом PerchPoint, чей опыт является неоспоримым, объяснил, что кнопка режима полета - это не просто прихоть или "заговор". Хотя одно забытое переключение не приведет к падению самолета, риск определенных неудобств и даже потенциальных проблем все же существует.

"Это просто дружеское предупреждение, что кнопка режима полета - это не заговор. Если вы забыли перевести телефон в режим полета, нет, это не конец света, самолет не упадет с неба и это даже не повлияет на системы на борту", - отметил пилот в интервью Express.

Помехи для связи: чего стоит избегать

Несмотря на то, что самолет не упадет, игнорировать эту процедуру все же не стоит. Основная причина заключается в радиопомехах. "Это может мешать работе наушников. Если в самолете находится 70, 80 или 150 человек, и даже три-четыре человека начинают пытаться установить связь с радиовышкой для входящего звонка, это вызывает излучение радиоволн", - пояснил PerchPoint. По его словам, эти радиоволны могут создавать помехи для наушников, которые используют пилоты.

Опыт пилота подтверждает это: в наушниках появляется раздражающий звук, похожий на "жужжание комара". "Нет, это не конец света, но это довольно раздражает, когда ты пытаешься записать инструкции, а вокруг тебя жужжит оса или что-то подобное. Поэтому если ты когда-нибудь заинтересовался, почему нужно включать режим полета, вот почему", - подчеркнул специалист, демонстрируя экспертность в этом вопросе.

Влияние на наземные сети и важность концентрации пилота

Туристический сайт Travel and Leisure также подтверждает важность режима полета. Когда смартфоны только появились, было обнаружено, что мобильные телефоны, которые не находятся в режиме полета, могут перегружать наземные сети, особенно во время взлета и посадки. Это происходит потому, что телефоны пытаются подключиться к нескольким башням одновременно, создавая чрезмерную нагрузку.

Хотя подробно не исследовалось, насколько сильно телефоны влияют на авиационную технику, пилоты отмечают, что во время полета, особенно посадки, они слышат фоновый шум и помехи от телефонов.

"Итак, хотя ваш телефон может иногда работать во время полета, действительно ли вы хотите отвлекать пилота, когда он общается с диспетчерской службой, чтобы совершить безопасную посадку?", - подытожили на сайте, подчеркивая важность концентрации экипажа.

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