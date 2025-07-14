Почему Черное море называют "черным": об истинном значении знают лишь единицы

Наиболее правдоподобное объяснение названия "Чёрное море" связано с первоначально негативным восприятием этих мест древними греками.

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Как называли Черное море / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Penelope883, emblasproject.org

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Через Чёрное море проходили ключевые торговые маршруты

Название связано с первоначально негативным восприятием этих мест древними греками

В разные исторические периоды Чёрное море носило различные названия. У древних греков оно сначала именовалось Понт Аксинский, что означало "Негостеприимное море". Однако позже, после успешного освоения и колонизации его берегов, название сменилось на Понт Евксинский — "Гостеприимное море".

Через Чёрное море проходили ключевые торговые маршруты, соединявшие античные государства и племена Северного Причерноморья с Южным побережьем и регионами Средиземноморья. Некоторые античные авторы называли его Скифским морем.

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Начиная с IX века, в летописях и письменных источниках того времени Чёрное море получало иные названия. В Киевской летописи встречается название Понтийское море. Позднее также употреблялось выражение Казацкое море.

Римский географ Помпоний Мела, считающийся автором первой в истории географической работы, ещё в I веке до нашей эры оставил письменные упоминания о происхождении названия Чёрного моря, пишет EMBLAS project.

Он писал, что изначально греческие мореплаватели называли его "Скифским морем". Однако после частых конфликтов с местными племенами они начали именовать его "Негостеприимным морем" — по-гречески Понтос Аксенос (где "понт" означает "море"). Причиной этому были не только суровые погодные условия — бури и густые туманы, — но и агрессивное поведение местных жителей.

Не случайно на Змеином острове, который лежал на пути греческих мореходов, был возведён храм в честь Ахилла Понтарха — божества-покровителя моря. Греки приносили здесь жертвы богам, надеясь заручиться их защитой от враждебно настроенных племён, таких как скифы и тавры. Со временем, когда греки наладили взаимовыгодные связи с местным населением, море стали называть Понт Эвксинский, что переводится как "Гостеприимное море".

На основании этих данных можно заключить, что наиболее правдоподобное объяснение названия "Чёрное море" связано с первоначально негативным восприятием этих мест древними греками — как опасных и недружелюбных. Благодаря письменности греки смогли передать свои знания римлянам, включая и это название.

Остальные теории носят предположительный характер. Так, одна из них утверждает, что море получило название из-за реакции сероводорода с металлами, придающей воде тёмный оттенок. Однако это вещество было открыто лишь в 1865 году — задолго после того, как закрепилось современное название.

Есть и гипотеза, что причиной стало тёмное окрашивание вод, вызванное большой глубиной моря. Однако эта версия вызывает сомнение, поскольку другие глубокие моря, такие как Эгейское и Средиземное, греки, болгары и турки называли, напротив, "белыми". Всё это подтверждает предположение, что именно греки дали морю его современное имя.

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