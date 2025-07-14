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Почему Черное море называют "черным": об истинном значении знают лишь единицы

Алексей Тесля
14 июля 2025, 14:14
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Наиболее правдоподобное объяснение названия "Чёрное море" связано с первоначально негативным восприятием этих мест древними греками.
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Как называли Черное море / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Penelope883, emblasproject.org

Вы узнаете:

  • Через Чёрное море проходили ключевые торговые маршруты
  • Название связано с первоначально негативным восприятием этих мест древними греками

В разные исторические периоды Чёрное море носило различные названия. У древних греков оно сначала именовалось Понт Аксинский, что означало "Негостеприимное море". Однако позже, после успешного освоения и колонизации его берегов, название сменилось на Понт Евксинский — "Гостеприимное море".

Через Чёрное море проходили ключевые торговые маршруты, соединявшие античные государства и племена Северного Причерноморья с Южным побережьем и регионами Средиземноморья. Некоторые античные авторы называли его Скифским морем.

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Начиная с IX века, в летописях и письменных источниках того времени Чёрное море получало иные названия. В Киевской летописи встречается название Понтийское море. Позднее также употреблялось выражение Казацкое море.

Римский географ Помпоний Мела, считающийся автором первой в истории географической работы, ещё в I веке до нашей эры оставил письменные упоминания о происхождении названия Чёрного моря, пишет EMBLAS project.

Он писал, что изначально греческие мореплаватели называли его "Скифским морем". Однако после частых конфликтов с местными племенами они начали именовать его "Негостеприимным морем" — по-гречески Понтос Аксенос (где "понт" означает "море"). Причиной этому были не только суровые погодные условия — бури и густые туманы, — но и агрессивное поведение местных жителей.

Не случайно на Змеином острове, который лежал на пути греческих мореходов, был возведён храм в честь Ахилла Понтарха — божества-покровителя моря. Греки приносили здесь жертвы богам, надеясь заручиться их защитой от враждебно настроенных племён, таких как скифы и тавры. Со временем, когда греки наладили взаимовыгодные связи с местным населением, море стали называть Понт Эвксинский, что переводится как "Гостеприимное море".

На основании этих данных можно заключить, что наиболее правдоподобное объяснение названия "Чёрное море" связано с первоначально негативным восприятием этих мест древними греками — как опасных и недружелюбных. Благодаря письменности греки смогли передать свои знания римлянам, включая и это название.

Остальные теории носят предположительный характер. Так, одна из них утверждает, что море получило название из-за реакции сероводорода с металлами, придающей воде тёмный оттенок. Однако это вещество было открыто лишь в 1865 году — задолго после того, как закрепилось современное название.

Есть и гипотеза, что причиной стало тёмное окрашивание вод, вызванное большой глубиной моря. Однако эта версия вызывает сомнение, поскольку другие глубокие моря, такие как Эгейское и Средиземное, греки, болгары и турки называли, напротив, "белыми". Всё это подтверждает предположение, что именно греки дали морю его современное имя.

Смотрите видео - интересные факты о Черном море:

Интересные факты о Черном море расскажут много нового для детей и взрослых, говорится в материале канала Кazka_ua.

Средняя глубина Черного моря – 1300 м, наибольшая – 2245 м. Рассказ о Черном море сообщит о его особенностях, животном мире, каково его значение для людей.

Ранее сообщалось о том, что Черное море в Одессе "зацвело": эксперты обнаружили опасные бактерии в воде. На пляж не только выбрасывает огромное количество мусора, но и начала цвести вода.

Ранее Главред писал о том, что в Черном море обитание акул крайне редко, их присутствие здесь очень маловероятно. Общепринятое мнение среди ученых заключается в том, что акулы в Черном море не живут по нескольким причинам, включая недостаток солености воды (Черное море менее соленое по сравнению с другими морями) и особенности географии моря, которые не создают оптимальных условий для акул.

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Об источнике: EMBLAS project

Цель проекта — содействовать улучшению защиты окружающей среды Черного моря . Эта цель будет достигнута посредством дальнейшей технической помощи, направленной на создание современных систем и объектов для мониторинга окружающей среды (в Грузии и Украине), наращивание потенциала, оценку состояния окружающей среды в соответствии с MSFD/WFD ЕС и повышение осведомленности общественности о проблемах окружающей среды Черного моря. Ключевыми участниками проекта являются соответствующие национальные органы власти, а также научно-исследовательские и образовательные учреждения, занимающиеся мониторингом Черного моря.

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