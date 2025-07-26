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Вулканы - ворота из недр Земли: как работают и почему они извергаются

Марина Иваненко
26 июля 2025, 20:50
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Вулканы бывают щитовые, композитные и шлаковые. Они способны охлаждать Землю и создавать новые острова.
Почему вулканы извергаются?
Почему вулканы извергаются / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какими бывают вулканы
  • Почему вулканы извергаются

Вулкан - это геологическая структура, через которую из глубины Земли на поверхность выходят магма, газы, пепел или вода, являющиеся продуктами магматической камеры. Вулканы распределены по планете неравномерно - чаще всего они сосредоточены вдоль тектонических разломов и над горячими точками. Больше всего активных вулканов расположено в зоне Тихоокеанского огненного кольца. Подробнее располитсь Главред.

Как возникает магма - пусковой механизм извержения

Как рассказывают на юутб-канале "Знаешь или нет?", магма образуется в мантии Земли под воздействием трех основных факторов: снижение давления, повышение температуры или увеличение содержания воды в породах. Каждый из этих факторов снижает температуру плавления горных пород. Когда магма поднимается к более слабым зонам в земной коре и создает давление, накопленные в ней газы могут вызвать взрывное извержение - с выбросом пепла, шлака и лавы.

видео дня

Какими бывают вулканы - формы и поведение

Композитные вулканы (стратовулканы) имеют крутые склоны, чередуют слои лавы и пепла. Из-за вязкой магмы они часто взрываются. Примеры - Везувий, Этна.

Щитовые вулканы имеют пологие склоны, их жидкая магма равномерно вытекает, формируя обширные лавовые поля (например, Мауна-Лоа на Гавайях).

Шлаковые конусы - самые маленькие по размеру вулканы (до 300 м высотой). Они быстро формируются после коротких извержений и часто появляются рядом с более крупными вулканами.

Как долго "живет" вулкан - три фазы активности

Вулканы делятся на три типа по состоянию активности:

  • Активные - извергались в течение последних нескольких тысяч лет и могут взорваться снова.
  • Спящие - сейчас неактивны, но имеют потенциал к пробуждению.
  • Погасшие - их активность считается окончательно прекращенной.

Сегодня на планете насчитывается около 560 вулканов, которые имеют подтвержденную активность в записанной истории.

Как вулканы меняют климат и влияют на человечество

Во время извержения вулканы выбрасывают большие объемы пепла и газов в стратосферу. Эти выбросы способны отражать солнечный свет, образуя серные аэрозоли, которые вызывают охлаждение климата на несколько лет. Один из самых известных примеров - извержение Вайнапутины, после которого на планете наступили годы пониженных температур. Масштабные извержения могут вызвать глобальные климатические катастрофы, уменьшение урожаев и даже массовые вымирания.

Видео о вулканах можно посмотреть здесь:

Вулканы - это не только красиво, но и опасно

Механизм извержения: магма поднимается, давление газов растет, и происходит взрыв с выбросом материала.

Типы магмы влияют на форму вулкана: жидкая - для щитовых, вязкая - для композитных.

География вулканов: их больше всего в зонах субдукции и рифтов.

Категории активности: как вулканы сигнализируют об изменениях в недрах планеты.

Почему изучение вулканов спасает жизнь

Вулканическая активность - результат взаимодействия внутренних сил Земли: магмы, газов, давления, гравитации и тектоники плит. Разные типы вулканов имеют уникальные особенности - и разную силу воздействия на природу и людей. Глубокое понимание этих процессов дает возможность

  • предвидеть опасность,
  • своевременно эвакуировать население,
  • расшифровывать прошлые изменения климата.

Изучение вулканов - это не только о геологии, но и о безопасности, будущем климата и самой истории нашей планеты.

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YouTube-канал "Знаешь или нет?" - что это за ресурс?

YouTube-канал "Знаешь или нет?" - украинский познавательный проект, который простым языком рассказывает о природе, животных, науке и интересных фактах. Видео сочетают яркую визуализацию с легкой подачей. Канал имеет около 25 000 подписчиков и регулярно обновляется.

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