Ученые нашли "новую Землю": выяснилось, где прячется неизвестная планета

Поиск неизвестной планеты в этой области ведётся как профессиональными учёными, так и любителями.

Выдвинута гипотеза о существовании совершенно иного небесного тела

Ученые обнаружили новые косвенные свидетельства, указывающие на возможное существование ещё одной планеты, сопоставимой по размеру с Землёй, за пределами орбиты Нептуна.

Этот предполагаемый объект отличается от ранее обсуждаемой Девятой планеты не только габаритами, но и своим гравитационным воздействием на соседние тела, пишет IFLScience.

За орбитой Нептуна находится не пустота, а пояс Койпера — обширная зона, заполненная ледяными телами и карликовыми планетами, включая Плутон. Несмотря на то, что в 2006 году он потерял статус планеты, для многих он по-прежнему остаётся таковым.

Поиск неизвестной планеты в этой области ведётся как профессиональными учёными, так и любителями астрономии по всему миру, но до сих пор объект не удалось обнаружить напрямую, даже с использованием самых мощных телескопов.

Недавно команда исследователей из Принстонского университета под руководством Амира Сираджа выдвинула гипотезу о существовании совершенно иного небесного тела, которое они условно назвали "Планета Y", чтобы не путать с Девятой планетой. Их выводы основаны на анализе необычного поведения некоторых объектов в поясе Койпера.

Согласно их расчётам, масса этой "Планеты Y" может варьироваться от массы Меркурия до массы Земли. Предполагается, что она движется вокруг Солнца на расстоянии в 100–200 астрономических единиц (1 а.е. — это расстояние от Земли до Солнца). Её гравитационное влияние проявляется не в притяжении, как у Девятой планеты, а в виде изменения траекторий объектов — они как будто "выталкиваются" из плоскости Солнечной системы, отклоняясь примерно на 15 градусов.

Авторы гипотезы допускают, что эта планета могла сформироваться ближе к центру Солнечной системы, но впоследствии была вытолкнута на дальние орбиты под воздействием гравитации гигантских планет, таких как Юпитер.

Беспрецедентное полное лунное затмение

Совсем скоро состоится одно из самых ярких астрономических событий — полное затмение Луны, которое смогут увидеть жители обширных регионов планеты: от стран Океании до территории Южной Америки.

Затмение произойдёт в ночь с 7 на 8 сентября (в зависимости от местного времени). Его продолжительность — от начала частичной фазы до полного окончания — составит 3 часа 29 минут и 24 секунды. В течение этого времени можно будет наблюдать эффект так называемой "кровавой Луны", когда спутник Земли приобретает насыщенно-красный оттенок.

Ранее астроном-аматор сфотографировал секретный космический корабль. Изображения получаются путем отправки микроволновых импульсов на поверхность Земли и измерения отраженных сигналов.

Как писал Главред, ранее астрономы открыли четыре новые планеты. По мнению астрономов, найденные объекты являются каменистыми планетами.

