Скрывал Пентагон: астроном-аматор сфотографировал секретный космический корабль

Изображения получаются путем отправки микроволновых импульсов на поверхность Земли и измерения отраженных сигналов.

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Астронавт-любитель сфотографировал неизвестный объект / Коллаж Главред, фото Pixabay

Астроном-любитель считает, что ему удалось сделать первое изображение сверхсекретного американского космического корабля.

Феликс Шёфбенкер из Австрии утверждает, что сфотографировал секретный флот шпионских спутников, эксплуатируемых теневым агентством Министерства обороны США для охоты на международных террористов, наркоторговцев и криминальных авторитетов для правительства США.

Как пишет The Daily Mail, FIA-Radars, также называемые Topaz, представляют собой пять аппаратов, произведенных Boeing, которые достаточно мощны, чтобы обеспечивать получение изображений высокой четкости целей на земле 24 часа в сутки.

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Астронавт сфотографировал неизвестный объект / Фото space.com

Используя телескоп, созданный для отслеживания и фотографирования спутников, Шёфбенкер наблюдал "вещи, которые ранее либо не были известны, либо о которых только предполагали", включая их размер, форму и положение на небе.

Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

США лидируют в мире, имея более 200 спутников в космосе, и Шефбенкер наблюдал несколько из них за последние несколько месяцев.Недавно наблюдатель за небом поделился своими открытиями с Space.com, подробно описав механику и технологии, которые он наблюдал.

Его телескоп Dobsonian обнаружил несколько радаров FIA, оснащенных радаром с синтезированной апертурой (SAR), который позволяет США направлять радар сквозь облака, листву и неглубокую почву.

Больше фото неизвестного объекта можно посмотреть тут

Изображения получаются путем отправки микроволновых импульсов на поверхность Земли и измерения отраженных сигналов.

Topaz — это серия из пяти спутников, разработанных Boeing, первый из которых был запущен в 2010 году, а последний — в 2018 году.

Правительство США хранит в тайне информацию о возможностях, делясь только подробностями о том, что Topaz 1 имел ядерную энергетическую систему, систему управления ориентацией и цилиндрическую монококовую алюминиевую конструкцию.

Хотя неясно, какую модель наблюдал Шёфбенкер, он смог разглядеть другие детали.

"Из моих изображений я делаю вывод, что эти спутники имеют параболическую сетчатую антенну диаметром около 12 метров и две солнечные панели с размахом крыльев около 10 метров ", — сказал он Space.com.

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