УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

19 мая 2021, 16:23

Огромная глыба льда имеет длину около 170 км и ширину 25 км.

Айсберг A-76 со спутника / фото Европейского космического агентства

От Антарктиды откололась гигантская часть льда: айсберг-рекордсмен в пять раз больше Киева. Гигантский айсберг площадью около 4 320 квадратных километров откололся Антарктиды и движется в воде, говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Айсберг получил название А-76. Судя по спутниковым снимкам, огромная глыба льда имеет длину около 170 км и ширину 25 км. Как информируют в агентстве, айсберг откололся от западной стороны шельфового ледника Ронне в море Уэдделла.

Читайте такжеОт Антарктиды может отколоться айсберг размером с Берлин (ФОТО)Ранее самым огромным считался айсберг A-23A площадью около 3 880 квадратных километров, но А-76 обошел прежнего рекордсмена. Он также находится в море Уэдделла. А-76 по площади в пять раз больше, чем Киев.

Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников Антарктиды, образуя столообразны плавучие острова. Айсберги, которые образуются от ледников Гренландии, имеют скалообразную форму.

Антарктические айсберги отслеживаются соответствующими службами и получают названия. Имена предоставляются каждому айсберга, превышающем 10 миль длиной в отношении одной или нескольких осей. Имя состоит из буквы, которая соответствует направлению происхождения айсберга, и порядкового номера.

Антарктида Гренландия
Сейчас вы просматриваете новость «От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Нежно": Тина Кароль без лифчика засветила сексуальную грудь"Нежно": Тина Кароль без лифчика засветила сексуальную грудь Фронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на ЕвровиденииФронтвумен Go-A призналась, кто больше всего критиковал их выступление на Евровидении Доигрались: кто виноват в задержании ПротасевичаДоигрались: кто виноват в задержании Протасевича Путин добился своего и теперь снижает накалПутин добился своего и теперь снижает накал Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021Немного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021

Последние новости

11:30
Гороскоп на завтра 28 мая 2021 всех знаков Зодиака: резкие проблемы со здоровьем и уйма радостей
11:21
"Наказан Мистер Хам": задержан харьковчанин, который издевался над полицейскими
11:16
Гепатиты: что нужно знать о каждом типе и скрытые симптомы Видео
11:09
Елена Кравец призналась, когда она впервые почувствовала себя собой Видео
11:00
Экс-посол назвал условие визита Байдена в Украину Видео
Реклама
10:55
В Мариуполе пройдет фестиваль StartUp Гогольfest при поддержке Метинвест
10:44
Когда День Киева в 2021 году и куда пойти отпраздновать Видео
10:40
Назван кандидат в президенты Украины от ОПЗЖ Видео
10:27
Надя Дорофеева разделась и сексуально показала татуировки
10:14
Врач назвал смертельно опасный, но очень вкусный и популярный продукт Видео
10:11
Дмитрий Комаров покажет Кашмир, магический действующий вулкан и яркий фестиваль в Мире наизнанку
09:56
Кравчук поставил крест на переговорах по Донбассу в Минске Видео
09:54
Картофельный крахмал: что нужно знать о продукте и рисках употребления Видео
09:49
"Скорее Маск улетит на Марс": эксперт оценил шансы на размещение в Украине баз НАТО Видео
09:36
Появился список саундтреков к фильму Круэлла 2021
09:30
Говяжья печень: в чем риски ее употребления и кому ее нельзя кушать Видео
09:25
Розовые волны: в лимане на Одесчине вода изменила цвет Видео
08:50
Лига Европы завершилась зрелищным финалом: кубок УЕФА впервые выиграла "Желтая субмарина" Фото
08:46
Гороскоп на 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Видео
08:22
Коронавирус в Украине: число жертв пересекло "красную линию" Видео
Реклама
08:20
Путину чертовски везет или Почему Кремль не будет паинькой мнение
07:50
В США одобрили экспериментальное лекарство от COVID-19: кому его можно использовать Видео
07:45
Невероятно вкусный настоящий соус Сацебели: самый простой и быстрый рецепт Видео
07:18
Человечеству придется пережить рекордно жаркий год - метеорологи Видео
07:04
Участница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позе
06:47
Скандал под Киевом: 9-летней девочке удалили 12 зубов без согласия мамы Видео
06:34
Что будет с тарифами на электроэнергию после запрета импорта из РФ и Беларуси мнение
06:05
Когда День бухгалтера 2021 отмечает Украина Видео
06:05
Как лечить ожог - семь способов первой помощи и когда бежать в больницу Видео
05:31
В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Фото Видео
05:03
Microsoft обещает выпустить совершенно новое поколение Windows Видео
04:32
Отключение России от SWIFT: эксперт оценил, грозит ли РФ новый удар Запада
03:51
"Это ниточки": у жены футболиста украинской сборной грудь выпала из купальника
03:23
КаталОг или катАлог: как правильно произносить и куда падает ударение
03:02
В моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-х Фото Видео
02:14
Почему потеют ноги и что с этим делать: врач дал рекомендации Видео
00:51
Эксперт объяснил, есть ли "рука Кремля" в "угоне" самолета Ryanair Видео
00:19
Черная плесень или мукомиркоз: что это, как лечится, ждать ли болезни в Украине
26 мая, среда
23:57
Врачи рассказали о коварной опасности молодой картошки Видео
23:32
Президент Польши грубо прошелся по России из-за агрессии Видео
Реклама
23:03
Экс-нардеп Савченко призналась, чем сейчас зарабатывает на жизнь
22:54
В Беларуси 17-летний сирота покончил с собой из-за обвинений в участии в массовых митингах Видео
22:38
В Минздраве обнародовали статистику "побочек" после вакцинации от коронавируса Видео
22:21
На Украину завтра налетит опасный циклон - синоптики Видео
22:03
Кабмин упростил пересечение границы с Крымом: что изменилось Видео
21:34
Приметы о посуде и еде, которые сулят удачу и приводят к нищите Видео
21:26
"Жесткий обмен мнениями": у Зеленского поведали о переговорах "нормандских" советников Видео
21:23
Эксперт высказался о войне на Донбассе и приступах "шизы" у России Видео
21:11
Глава МИД удивил заявлением о перспективах членства Украины в НАТО Видео
20:35
Смачная "пощечина" Лукашенко: Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять