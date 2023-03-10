"Все еще заразен": в Сибири ученый возродил "зомби-вирус", которому 50 тысяч лет

Один из образцов вируса, который предположительно опасен для людей, был обнаружен в туше шерстистого мамонта.

Ученый, место раскопок / edition.cnn.com

Ученые нашли в Сибири древние "зомби-вирусы" из вечной мерзлоты и обнаружили, что они все еще могут заражать одноклеточных амеб.

Вероятность того, что эти вирусы заразят животных или людей, неясна, но исследователи говорят, что вирусы вечной мерзлоты следует рассматривать как угрозу людям, пишет sciencealert.

Из-за изменения климата вечная мерзлота быстро тает, открывая множество древних реликвий, от вирусов и бактерий.

видео дня

Как сообщает CNN, французский профессор Жан-Мишель Клавери обнаружил штаммы замороженного вируса возрастом 48 000 лет на нескольких участках вечной мерзлоты в Сибири. Самый старый штамм, которому 48 500 лет, был получен из образца почвы из подземного озера, а самым молодым образцам было 27 000 лет.

Один из образцов был обнаружен в туше шерстистого мамонта.

Ученые опасаются, что по мере того, как изменение климата нагревает Арктику, таяние вечной мерзлоты может привести к высвобождению древних вирусов, которые не контактировали с живыми существами в течение тысяч лет.

Некоторые ученые опасаются, что по мере того, как изменение климата нагревает Арктику, таяние вечной мерзлоты может привести к высвобождению древних вирусов, которые не контактировали с живыми существами в течение тысяч лет. Таким образом, растения, животные и люди могут не иметь к ним иммунитета.

Вам может быть интересно: