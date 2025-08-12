В Киеве новая вспышка коронавируса: как распознать симптомы штамма Stratus

Наличие нового штамма COVID-19 подтвердилось по результатам секвенирования отправленных образцов.

Растет число заболевших коронавирусом

Главное:

Зафиксирован сезонный рост заболеваемости COVID-19

В столице также выявлен новый подвариант — Stratus

В Киеве зафиксирован сезонный рост заболеваемости COVID-19, увеличивается число госпитализаций, в том числе тяжёлых случаев.

Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщила Валентина Гинзбург, глава департамента здравоохранения КГГА.

По её словам, традиционно перед сентябрём наблюдается сезонное увеличение количества заболевших.

Подробности атаки COVID-19 в Киеве

В столице также выявлен новый подвариант штамма "Омикрон" — Stratus (XFG). Об этом сообщил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в комментарии ТСН.ua.

Он уточнил, что наличие данного штамма подтвердилось по результатам секвенирования отправленных образцов.

По словам Чумака, Stratus относится к респираторным вирусам и, как и его предшественники, вызывает рост заболеваемости. Особенность этого варианта заключается в том, что он преимущественно поражает верхние дыхательные пути.

Основные симптомы схожи с обычными ОРВИ:

общая слабость;

насморк и заложенность носа;

повышение температуры (но не у всех пациентов);

першение в горле.

Интересно, что у части заражённых температура может вовсе не повышаться, несмотря на наличие других признаков болезни. Обычно инфекция длится от 7 до 10 дней.

