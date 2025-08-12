В Киеве новая вспышка коронавируса: как распознать симптомы штамма Stratus

Главное:
- Зафиксирован сезонный рост заболеваемости COVID-19
- В столице также выявлен новый подвариант — Stratus
В Киеве зафиксирован сезонный рост заболеваемости COVID-19, увеличивается число госпитализаций, в том числе тяжёлых случаев.
Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщила Валентина Гинзбург, глава департамента здравоохранения КГГА.
По её словам, традиционно перед сентябрём наблюдается сезонное увеличение количества заболевших.
Подробности атаки COVID-19 в Киеве
В столице также выявлен новый подвариант штамма "Омикрон" — Stratus (XFG). Об этом сообщил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в комментарии ТСН.ua.
Он уточнил, что наличие данного штамма подтвердилось по результатам секвенирования отправленных образцов.
По словам Чумака, Stratus относится к респираторным вирусам и, как и его предшественники, вызывает рост заболеваемости. Особенность этого варианта заключается в том, что он преимущественно поражает верхние дыхательные пути.
Основные симптомы схожи с обычными ОРВИ:
- общая слабость;
- насморк и заложенность носа;
- повышение температуры (но не у всех пациентов);
- першение в горле.
Интересно, что у части заражённых температура может вовсе не повышаться, несмотря на наличие других признаков болезни. Обычно инфекция длится от 7 до 10 дней.
Смотрите видео - коронавирус активно распространяется по Украине:
Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.
Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.
Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.
