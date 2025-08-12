Укр
В Киеве новая вспышка коронавируса: как распознать симптомы штамма Stratus

Алексей Тесля
12 августа 2025, 02:30
Наличие нового штамма COVID-19 подтвердилось по результатам секвенирования отправленных образцов.
Растет число заболевших коронавирусом / Коллаж: Главред, Фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Зафиксирован сезонный рост заболеваемости COVID-19
  • В столице также выявлен новый подвариант — Stratus

В Киеве зафиксирован сезонный рост заболеваемости COVID-19, увеличивается число госпитализаций, в том числе тяжёлых случаев.

Об этом в эфире телеканала Киев24 сообщила Валентина Гинзбург, глава департамента здравоохранения КГГА.

По её словам, традиционно перед сентябрём наблюдается сезонное увеличение количества заболевших.

Подробности атаки COVID-19 в Киеве

В столице также выявлен новый подвариант штамма "Омикрон" — Stratus (XFG). Об этом сообщил главный санитарный врач Киева Сергей Чумак в комментарии ТСН.ua.

Он уточнил, что наличие данного штамма подтвердилось по результатам секвенирования отправленных образцов.

По словам Чумака, Stratus относится к респираторным вирусам и, как и его предшественники, вызывает рост заболеваемости. Особенность этого варианта заключается в том, что он преимущественно поражает верхние дыхательные пути.

Основные симптомы схожи с обычными ОРВИ:

  • общая слабость;
  • насморк и заложенность носа;
  • повышение температуры (но не у всех пациентов);
  • першение в горле.

Интересно, что у части заражённых температура может вовсе не повышаться, несмотря на наличие других признаков болезни. Обычно инфекция длится от 7 до 10 дней.

Смотрите видео - коронавирус активно распространяется по Украине:

Как сообщал Главред, одним из самых опасных и смертоносных вирусов, который охватил планету, был коронавирус. Несмотря на то, что он распространялся волнами и иногда снижал свою интенсивность, врачи заявили, что возможно нужно будет вернуться к карантинным ограничениям.

Также заслуженный врач Украины, инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца Ольга Голубовская дала неожиданный прогноз распространения штамма коронавируса Омикрон и сказала, что он "сдулся" до уровня обычного гриппа.

Ранее сообщалось, что в Киеве от неизвестного вируса, похожего на коронавирус умерла 8-летняя девочка.

Больше новостей:

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Везунчики судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, кому фортуна улыбается чаще всего

В Киеве новая вспышка коронавируса: как распознать симптомы штамма Stratus

Переговоры на Аляске: советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина

Дедушка может гордиться: Иванка Трамп показала внука-красавчика Дональда Трампа

Ситуация на Добропольском направлении: в ОСУВ "Днепр" сделали важное заявление

"Какие-то кризисы, недоразумения": Лилия Ребрик высказалась о проблемах с мужем

"Эстафета передана": звезда "Гарри Поттера" отказался сниматься в ремейке

Секрет богатого урожая: как правильно выбрать сидераты для разных типов почвы

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

Русский надо убрать из перечня языков, нуждающихся в защите - языковой омбудсмен

Как вывести желтые пятна с матраса за 5 минут: ИИ назвал ТОП-5 простых шагов

После девяти лет и пяти детей: Криштиану Роналду женится на возлюбленной

Командный пункт уничтожен: Генштаб раскрыл, какое высокое руководство РФ ликвидировали

"Шахтер" потерял очки, но нашел виновного: какой спорный эпизод вызвал скандал

Экологи бьют тревогу: разрушение Каховской дамбы обернулось новым бедствием

Киевстар, Vodafone и lifecell: самые выгодные тарифы для украинских пенсионеров

Россияне прорвали фронт в Донецкой области - DeepState

Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

Рожденные под счастливой звездой: нумерологи назвали три месяца, приносящие удачу

"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

Как на самом деле делают чипсы: неожиданный ответ сразит просто наповал

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

Маникюр на осень-2025: эксперты раскрыли 14 самых модных оттенков этого года

В РФ назревает бензиновый кризис: Bloomberg объяснило, что стало последней каплей

Украину будут заливать дожди: синоптики назвали дату похолодания

Сколько РФ потратила миллиардов на удары по Украине: Forbes назвал колоссальную сумму

Почему 12 августа нельзя устраивать шумных вечеринок: какой церковный праздник

Встреча Зеленского и Путина и возвращение территорий: Трамп сделал ряд заявлений

Лавочка для РФ прикрывается: оккупанты бегут из одной области Украины

Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казака

Как мгновенно прочистить дренаж в холодильнике: простой и очень быстрый способ

КАК "УКРЭНЕРГО", НКРЕКП И КОМАНДА ШУРМЫ ДОПУСТИЛИ МАСШТАБНЫЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Зеленский и Европа готовят звонок Трампу, Путин поставил новый ультиматум – Bloomberg

Украинцам анонсировали повышение минимальных зарплат: когда и на какую сумму

Почему Аляска принадлежала России: история, которую в РФ не хотели бы вспоминать

Трамп объявил "визите в Россию" и встрече с Путиным в пятницу

Засор в сливе прочистится за минуту: ушлый сантехник раскрыл хитрый фокус

Путин готов отдать Херсонскую и Запорожскую области, но при условии - Financial Times

Учения России и Беларуси: у Зеленского сделали заявление

Почему нельзя проходить мимо церкви 12 августа: приметы, которые нельзя нарушать

Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

Минздрав обещает начислить 200 тыс грн медикам Украины: что известно о программе

В одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди: какой будет погода через 15 лет

"Россияне снова нападут": в ВСУ сомневаются в окончании войны - The Independent

Банки больше не "взорвутся": точное время, когда переворачивать консервацию

На звезду "Холостяка" напал насильник - в Сети жертву сделали виноватой

Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

Секрет долговременных отношений: Forbes назвал ключ к крепкому счастливому браку

Унитаз заблестит за считанные минуты: очень простой и доступный способ

Где спрятано число 94: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы его заметить

