Прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера: ученые на пороге большой разгадки

При пониженном уровне лития усиливается накопление амилоида-бета и тау-белков — основных признаков заболевания.

Главное:

Уровень лития в мозге может играть важную роль

Дефицит лития может быть одной из причин болезни Альцгеймера

Учёные из Гарвардской медицинской школы установили, что уровень лития в мозге может играть важную роль в развитии болезни Альцгеймера: его недостаток связан с ухудшением памяти.

Как сообщает журнал Nature, результаты исследований на лабораторных мышах показали, что добавки с литием способны замедлить или даже обратить вспять когнитивные нарушения.

Анализируя образцы мозговой ткани и крови от трёх категорий участников — людей с диагнозом Альцгеймера, с лёгкими когнитивными нарушениями и без нарушений памяти — исследователи обнаружили существенные различия лишь по одному элементу: литию. Его уровень заметно снижался уже на ранних этапах развития болезни.

Генетик и невролог Брюс Янкнер отметил, что данные исследования впервые подтверждают наличие лития в мозге в биологически значимых объёмах, таких как, например, железо или витамин С. Это даёт основания полагать, что его дефицит может быть одной из причин болезни Альцгеймера, что открывает новые перспективы для лечения.

Эксперименты также показали, что при пониженном уровне лития усиливается накопление амилоида-бета и тау-белков — основных признаков заболевания. Более того, сами эти белки, как выяснилось, могут связывать и блокировать литий, делая его недоступным для нервных клеток, что ускоряет патологический процесс.

Особое внимание исследователей привлёк оротат лития — форма вещества, способная обходить механизм "захвата" белками. Введение низких доз этой формы лития мышам с симптомами деменции улучшало память и снижало выраженность когнитивных расстройств.

Авторы подчёркивают, что несмотря на обнадёживающие результаты, до применения этих данных в медицине ещё далеко. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему у некоторых людей снижается уровень лития и как это связано с возникновением болезни.

В будущем эти открытия могут стать основой для методов раннего выявления заболевания — по содержанию лития в организме — и для разработки новых подходов к профилактике и лечению Альцгеймера.

В журнале ACS Nano было опубликовано исследование, предлагающее новый взгляд на процессы, лежащие в основе болезни Альцгеймера. Учёные выяснили, что на формирование амилоидных белков влияет ориентация электронных спинов на магнитных поверхностях.

Результаты показали: если изменить направление намагниченности поверхности, количество образующихся амилоидных фибрилл почти удваивается, а их длина в некоторых случаях увеличивается в 20 раз по сравнению с противоположной ориентацией магнитного поля.

