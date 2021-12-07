Украинский спутник отправят в космос в США: известна дата запуска

Спутник уже везут в Америку для подготовки.
В Соединенные Штаты Америки для дальнейшего запуска в космос отправили украинский спутник "Сич-2-30", который изготовлен в Конструкторском бюро "Пивденне" в городе Днепр.
О том, что разработка уже пересекла украинскую границу, сообщила Днепровская таможня.
"Завершено таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30", без отклонений от графика", – говорится в сообщении таможни в Facebook.
Спутник изготовили в рамках Национальной космической программы Украины. О том, что разработка уже полностью готова, председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил 30 ноября этого года. Тогда он отмечал, что спутник успешно прошел все запланированные испытания в Украине и готов к отправке в США.
Далее в Соединенных Штатах будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и стыковке с ракетой-носителем.
"Все параметры спутника соответствуют поставленным техническим требованиям. Как я уже говорил, этот спутник – для гражданских нужд нашего государства", – подчеркнул Тафтай.
Ранее сообщалось, что впервые в истории украинский флаг полетит на Луну. Это произойдет в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit. Событие состоится весной 2022 года.
Напомним, к Земле летит опасный большой астероид. Крупный астероид 2016 AJ193, как говорят ученые из NASA, по размеру считается большим, чем 99% других астероидов, которые передвигаются в космосе.
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