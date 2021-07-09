Огромный астероид приближается к Земле: ученые назвали дату и угрозы

Астероид приближается к Земле / elheraldodesaltillo.mx

24 июля в 15:13 по киевскому времени к Земле на максимальное расстояние приблизится крупный астероид 2008 GO20. Скорость движения небесного тела составляет 8,18 км в секунду и 29 500 км в час.

Размер космического объекта может составлять от 92 до 210 метров, в то время как длина башни дворца Вестминстер – Биг-Бена – 96,3.

Расстояние пролетающего астероида от Земли составит 4,91 миллиона километров. Это в 12 раз превышает дальность от Луны до нашей планеты. По данным специалистов NASA, угрозы столкновения с Землей нет. Однако за объектом ведется пристальное наблюдение, так как астероидам свойственно менять траекторию полета.

Также ученые отметили, что следующее приближение астероида 2008 GO20 к Земле произойдет в 2034 году. Он пролетит в дальности 4,54 млн километров от голубой планеты. Об этом сообщает Express.co.uk.

Небесное тело относится к категории "потенциально опасных". В категорию опасные астероиды попадают объекты более 140 метров в диаметре и минимальным расстоянием от Земли 7,5 млн километров.

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Про астероиды кратко

Небесное тело неправильной формы, которое движется по орбите вокруг Солнца. С латинского перевода астероид означает "подобный звезде". Ученые выдвигают гипотезы, что астероиды состоят осколков планет, которые разрушились в результате взрыва или столкновения. Одна из версий предполагает, что в основе небесных объектов вещество, из которого сформировались планеты Солнечной системы.

Астероид 2021 / suara.com

Самый большой астероид – Паллада. Ее диаметр более 500 километров. При столкновении с другими космическими телами астероид распадается на метеориты.

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