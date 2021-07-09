Огромный астероид приближается к Земле: ученые назвали дату и угрозы

В NASA отметили, что размер астероида 2021 может в два раза превысить высоту Биг-Бена
24 июля в 15:13 по киевскому времени к Земле на максимальное расстояние приблизится крупный астероид 2008 GO20. Скорость движения небесного тела составляет 8,18 км в секунду и 29 500 км в час.
Размер космического объекта может составлять от 92 до 210 метров, в то время как длина башни дворца Вестминстер – Биг-Бена – 96,3.
Расстояние пролетающего астероида от Земли составит 4,91 миллиона километров. Это в 12 раз превышает дальность от Луны до нашей планеты. По данным специалистов NASA, угрозы столкновения с Землей нет. Однако за объектом ведется пристальное наблюдение, так как астероидам свойственно менять траекторию полета.
Также ученые отметили, что следующее приближение астероида 2008 GO20 к Земле произойдет в 2034 году. Он пролетит в дальности 4,54 млн километров от голубой планеты. Об этом сообщает Express.co.uk.
Небесное тело относится к категории "потенциально опасных". В категорию опасные астероиды попадают объекты более 140 метров в диаметре и минимальным расстоянием от Земли 7,5 млн километров.
Про астероиды кратко
Небесное тело неправильной формы, которое движется по орбите вокруг Солнца. С латинского перевода астероид означает "подобный звезде". Ученые выдвигают гипотезы, что астероиды состоят осколков планет, которые разрушились в результате взрыва или столкновения. Одна из версий предполагает, что в основе небесных объектов вещество, из которого сформировались планеты Солнечной системы.
Самый большой астероид – Паллада. Ее диаметр более 500 километров. При столкновении с другими космическими телами астероид распадается на метеориты.
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Астероид – другие новости Главреда
- Напомним ранее, 22 января 2021 к Земле подлетел гигантский астероид. Его диаметр составлял 55 метров.
- В марте к Земле приблизился самый крупный астероид 2021 года. Он двигался с ошеломляющей скоростью – 124 тыс. километров в час. Находилось небесное тело в пять раз дальше Луны.
- Также Главред сообщал об опасном астероиде 2020, который пролетел в расстоянии 120 тысяч километров от Земли. Небесное тело относится к группе Апполонов.
- Ранее в сети появилось видео полета астероида, опубликованное NASA. Согласно расчетам, его размер составляет от 1,84 до 4,11 километра – почти что маленькая планета.