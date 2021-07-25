Над Норвегией пронесся метеорит: появилось захватывающее видео с "огненным шаром"

Предполагается, что обломки небесного тела упали возле Осло.
Минувшей ночью - с 24 на 25 июля в небе над Норвегией пронесся крупный метеорит. Эксперты считают, что обломки небесного тела вероятно упали вблизи столицы страны - Осло.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что очевидцы около полуночи увидели в небе яркий "огненный шар". При этом, данную картину норвежцы наблюдали вод звуком громкого взрыва и сильном ветре. Что по утверждению специалистов еще раз доказывает падение метеорита.
В местную полицию поступило несколько сообщений о падении космического тела. К счастью, человеческих жертв или разрушений копы не обнаружили.
В норвежской сети наблюдателей за метеоритами сообщают, что "огненный шар" было видно в течение пяти секунд. Скорость полета астероида превысила 16,3 километра в секунду.
Video av meteoren, fra @meteornettverk inatt. pic.twitter.com/hayrVTJyU9— astronewth (@astronewth) July 25, 2021
Справка
Астероид - это небесное тело неправильной формы, которое движется по орбите вокруг Солнца. С латинского перевода астероид означает "подобный звезде". Ученые выдвигают гипотезы, что астероиды состоят осколков планет, которые разрушились в результате взрыва или столкновения. Одна из версий предполагает, что в основе небесных объектов вещество, из которого сформировались планеты Солнечной системы.
Самый большой астероид – Паллада. Ее диаметр более 500 километров. При столкновении с другими космическими телами астероид распадается на метеориты.
Астероид - о чем ранее писал Главред:
- 22 января 2021 к Земле подлетел гигантский астероид. Его диаметр составлял 55 метров.
- В марте к Земле приблизился самый крупный астероид 2021 года. Он двигался с ошеломляющей скоростью – 124 тыс. километров в час. Находилось небесное тело в пять раз дальше Луны.