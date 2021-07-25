Над Норвегией пронесся метеорит: появилось захватывающее видео с "огненным шаром"

Астероид над Норвегией / Reuters

Минувшей ночью - с 24 на 25 июля в небе над Норвегией пронесся крупный метеорит. Эксперты считают, что обломки небесного тела вероятно упали вблизи столицы страны - Осло.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что очевидцы около полуночи увидели в небе яркий "огненный шар". При этом, данную картину норвежцы наблюдали вод звуком громкого взрыва и сильном ветре. Что по утверждению специалистов еще раз доказывает падение метеорита.

В местную полицию поступило несколько сообщений о падении космического тела. К счастью, человеческих жертв или разрушений копы не обнаружили.

В норвежской сети наблюдателей за метеоритами сообщают, что "огненный шар" было видно в течение пяти секунд. Скорость полета астероида превысила 16,3 километра в секунду.

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Справка

Астероид - это небесное тело неправильной формы, которое движется по орбите вокруг Солнца. С латинского перевода астероид означает "подобный звезде". Ученые выдвигают гипотезы, что астероиды состоят осколков планет, которые разрушились в результате взрыва или столкновения. Одна из версий предполагает, что в основе небесных объектов вещество, из которого сформировались планеты Солнечной системы.

Самый большой астероид – Паллада. Ее диаметр более 500 километров. При столкновении с другими космическими телами астероид распадается на метеориты.

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