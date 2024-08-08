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На Марсе может появиться жизнь: ученые внезапно заговорили о заселении планеты

Daiana-Ioanna Shvets
8 августа 2024, 11:27
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Из всех планет в Солнечной системе Марс в плане заселения является, пожалуй, лучшим выбором. Ученые представили план, как сделать его пригодным для жизни.
Ученые придумали способ, как ''оживить'' Марс
Ученые придумали способ, как ''оживить'' Марс / коллаж: Главред, фото: pexels.com, фото: REUTERS

Одна холодная пустыня - вот, что сейчас представляет собой Марс. Однако, как показывают исследования ученых, в далеком прошлом на поверхности планеты существовали реки и озера. Кстати, вода там была жидкой, ведь температура была значительно выше.

Исследователи придумали, как сделать Марс пригодным для жизни. Авторы опубликованного в журнале Science Advances исследования предложили использовать для этого искусственно созданную пыль, пишет The Economist.

Ученые и писатели-фантасты не одно десятилетие рассматривали идеи, которые помогут вернуть Марсу его более теплый климат. Чтобы планета стала более гостеприимной для жителей Земли, которые решат там поселиться, необходимо провести терраформирование.

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Терраформирование Марса, что о нем известно

Терраформирование Марса - гипотетический процесс, при котором марсианский климат, поверхность и известные свойства планеты должны быть последовательно изменены с целью сделать большие пространства на поверхности Марса более пригодными для человеческой жизни, таким образом облегчая колонизацию планеты, а также делая эту колонизацию более безопасной и устойчивой, пишет Википедия.

Было предложено несколько методов, воплощение отдельных из которых требует невероятных ресурсных и денежных затрат, а также несколько других - таких, которые сейчас технологически достижимы.

Исследователи предлагают концепцию, основа которой заключается в наполнении атмосферы Марса огромным количеством парниковых газов для того. Главной целью является повышение температуры, чтобы подземный водяной лед растаял. Еще одной идеей является использовать для этого ядерные взрывы.

Однако авторы опубликованного в журнале Science Advances исследования предлагают гораздо более простой способ, чтобы сделать Марс значительно теплее и приблизить планету к тому состоянию, каким она была в далеком прошлом.

Ученые рекомендуют наполнить атмосферу Красной планеты искусственно созданной пылью, которая позволит нагреть Марс до такой степени, что большая часть водяного льда под поверхностью растает. Авторы прогнозируют, что это произойдет летом.

В состав пыли должны входить крошечные металлические стержни, каждый длиной около девяти миллионных метра. Именно этот размер был высчитан как идеальный для экперемента. По схеме, придуманной исследователями, частицы пыли будут отражать тепло на поверхность планеты, которое иначе улетало бы в космос.

Что известно о жизни на Марсе?

Миссия "Mars Sample Return" - лучший из до сих пор предложенных эксперимент по обнаружению жизни, в ходе которого образцы марсианского грунта должны быть доставлены на Землю и исследованы уже на месте с использованием новейших методов, пишет Википедия.

Однако еще надо решить проблемы, связанные с обеспечением и соблюдением условий, необходимых для сохранения вероятных форм жизни или биосигнатур в образцах в период их многомесячной транспортировки с Марса на Землю.

Однако смущает, что придется обеспечивать наличие таких условий среды и таких питательных веществ, о потребности в которых до сих пор ничего не известно.

Если мертвые микроорганизмы будут обнаружены в таком образце, будет крайне трудно убедиться в том, что эти организмы были еще живы, когда образец был получен.

Моделирование демонстрирует, что повысить среднюю температуру на Марсе на 30 градусов Цельсия или более в течение десятилетий, можно наполняя атмосферу планеты 30 литрами пыли в секунду.

Это далеко не первая идея такого типа, почти 20 лет назад и другие ученые предлагали использовать для подобных целей хлорфторуглероды, мощные парниковые газы.

Однако тогда от такого плана отказались, ведь был сделан вывод, что для изменения климата Марса потребуются сотни миллионов тонн газов.

Однако новый метод авторов, как отмечает The Economist, в массовом выражении примерно в 5000 раз эффективнее.

Последние новости о космосе

К слову, недавно стало известно, что астрономы бьют тревогу из-за "агрессивного" звездообразования, которое может поглотить Землю. Речь идет о существовании галактики COSMOS-AzTEC-1. За последнюю сотню лет насытилась нестабильными газовыми облаками, которые продолжают штамповать звезды. Из-за такого масштабного звездообразования ученые ознаменовали ее как "аномального монстра".

Также недавно Сатурн буквально спас Землю. Под гравитационным действием гиганта комета A117uUD, которая несла для нас угрозу, отправилась далеко в космос.

В свою очередь эксперты дали ответ, что будет, если Луна отдалится от Земли, ведь она действительно постепенно отдаляется. Ученые объясняют, что это может повлиять на различные аспекты, но не сразу и не в ближайшем будущем.

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