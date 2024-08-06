"Агрессивное" звездообразование может поглотить Землю: астрономы бьют тревогу

В 21 веке Землю может ждать катастрофа из космоса - это не метеорит и не нашествие НЛО. Планету может поглотить "аномальный монстр".

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магнитная буря, солнце, космос / фото: depositphotos.com/ua

Это удивительно, что наша Солнечная система пока осталась неприкосновенной - "аномальный монстр" уничтожил уже не одну космическую структуру. К такому выводу после новых исследований пришли ученые из NASA.

Речь идет о существовании галактики COSMOS-AzTEC-1. Она сформирована 13 миллиардов лет назад, однако за последнюю сотню лет насытилась нестабильными газовыми облаками, продолжающими штамповать звезды. Из-за такого масштабного звездообразования ученые ознаменовали ее как "аномального монстра".

Опасным моментом этой истории является то, что COSMOS-AzTEC-1 быстро поглощает соседние галактики и системы. Это в результате грозит и Млечному пути. Аномальная галактика движется к центру Черной дыры гораздо быстрее, а значит, есть вероятность, что наша Солнечная система "проживается" ее магнитным полем и исчезнет.

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Однако существует и другое развитие ситуации, считают ученые. "Аномальный монстр" может не только поглощать, но и создавать что-нибудь новое. Это может произойти и с нашей солнечной системой. Результаты наблюдений указывают на то, что звезды в COSMOS-AzTEC-1 рождаются в 1000 раз чаще, чем в Млечном Пути.

А галактику Млечный путь ученые из университета Тохоку в апреле 2023 года вообще назвали мертвой. Они выдвинули теорию о том, что смерть произошла несколько миллиардов лет назад. Исследователи убеждены, что более 2 млрд. лет на Млечном пути не зарождались звезды.

В то же время, COSMOS-AzTEC-1 поглощает соседние галактики и получает газ для формирования новых звезд.

Как объясняют "звездный бум" в галактике ученые? Ученые не находят однозначного объяснения нестабильности молекулярных облаков COSMOS-AzTEC-1, ответ спрятан в газовых облаках в галактике. Они нестабильны, а это способствует активному формированию новых звезд. Скорость звездообразования в ней близка к той, что наблюдается в далеких галактиках Arp 220 и Arp 299, которые сливаются. Таким образом ученые предполагают, что данная галактика также взаимодействует с другим объектом. Тем источником газа, за которым наблюдали, могло стать столкновение галактик. А как вывод, причиной "звездного бума".

На раннем этапе развития галактика проводит активное звездообразование, однако затем "сбавляет обороты" и становится пассивной, как Млечный Путь.

С одним утверждением ученые соглашаются единогласно – COSMOS-AzTEC-1 живет по своим правилам, пока неподвластным науке."Аномальный монстр" уже несколько миллиардов лет, без устали формирует звезды, наполняя пространство светом.

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Кстати, недавно астрономы стали свидетелями уникального космического явления, когда Сатурн спас нашу планету, выбросив под действием своей гравитации за пределы галактики потенциально опасную для Земли комету A117uUD.

А вот на следующей неделе мы можем наблюдать еще одно интересное зрелище – Землю ожидает "двойной" метеоритный дождь. Пика достигнут Альфа-Каприкорниды и Южные Дельта-Аквариды.

Также следует напомнить, что недавно Землю накрыла сильная магнитная буря.

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