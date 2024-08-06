Как Сатурн на днях спас Землю: гигант выбросил комету за пределы галактики

Под гравитационным действием Сатурна комета A117uUD отправилась далеко в космос, она была малоопасной для Земли, однако, теоретически могла нести угрозу.

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Сатурн выбросил за пределы галактики опасную комету / коллаж: Глафред, фото: Википедия, УНИАН

На днях астрономы стали свидетелями уникального космического явления, когда планета Сатурн под действием своей гравитации выбросила за пределы галактики потенциально опасную для Земли комету A117uUD. Об этом пишет пресс-служба астрономической обсерватории Space.com.

Как говорят астрономы, за последние годы это уже второй случай, когда гравитация Сатурна защищает нашу галактику от опасной кометы.

Астероид Апофис, что о нем известно 99942 Апофис - околоземный астероид диаметром около 300 метров и массой около 20 млн т. Принадлежит к группе Атона. Сближается с Землей в точке, примерно соответствующей 13 апреля. Имел самую высокую оценку угрозы столкновения с Землей по шкале Торино (4). После дополнительных исследований уровень угрозы был уменьшен с четвертого (тесное сближение, требует внимания астрономов) до нулевого (опасности нет). видео дня

"История этой кометы началась в июне 2024 года, когда ее зафиксировали телескопы системы ATLAS. Необычная траектория сразу привлекла внимание ученых: ее орбита была гиперболической, что указывало на то, что комета не привязана к Солнцу гравитацией. Сначала предполагали, что она прилетела из глубин космоса", - пишут в космическом агентстве.

Оказалось, что еще в 2022 году комета совершила опасное сближение с Сатурном. Если бы не большая гравитация гиганта, то траектория кометы могла бы пересекаться с земной. Как говорят эксперты, сила притяжения Сатурна настолько велика, что она заставила комету изменить траекторию и вылететь далеко за пределы нашей галактики и продолжить свой путь в неизвестном направлении.

Космическая опасность для Земли

Напомним, ранее к Земле уже приближался астероид, который можно было увидеть в телескоп. Он был потенциально опасным для землян.

Также стало известно, что Специалисты NASA зафиксировали выброс темной плазмы на Солнце, который с вероятностью 60 процентов может вызвать отключение электроэнергии на Земле на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Украину накрыли магнитные бури, которые были спровоцированы выбросами энергии на Солнце.

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