Европе грозят цунами и колоссальные землетрясения: катастрофический прогноз ученых

Алексей Тесля
3 сентября 2025, 02:27
Учёные обнаружили, что в недрах океанского дна в течение миллионов лет происходил медленный, но неумолимый процесс.
Главное:

  • Зафиксированы признаки зарождения новой зоны субдукции
  • Новый разлом в будущем станет источником мощнейших землетрясений

Международная группа учёных сделала научное открытие, которое может стать началом новой главы в тектонической истории Земли: в Атлантическом океане, у берегов Португалии, зафиксированы признаки зарождения новой зоны субдукции.

Это одно из самых мощных и опасных геологических процессов на планете. Результаты этого сенсационного исследования опубликованы в авторитетном научном журнале Nature Geoscience.

На первый взгляд, Атлантический океан — сравнительно "спокойный" в тектоническом отношении регион. Однако геологи напоминают, что Португалия и прилегающие акватории уже сталкивались с разрушительными природными катаклизмами. Достаточно вспомнить катастрофическое Лиссабонское землетрясение 1755 года, которое сопровождалось мощным цунами и стало одним из самых трагичных событий в истории Европы.

Теперь учёные обнаружили, что в недрах океанского дна в течение миллионов лет происходил медленный, но неумолимый процесс: морская вода проникала в трещины горных пород, постепенно ослабляя литосферу. Под действием давления и времени подводные структуры начали трансформироваться, что, по мнению исследователей, может указывать на рождение новой зоны субдукции — места, где одна тектоническая плита уходит под другую.

Этот процесс знаменует собой начало тектонической перестройки, способной повлиять на глобальную геодинамику планеты. Эксперты не исключают, что новый разлом в будущем станет источником мощнейших землетрясений и разрушительных цунами, представляя угрозу для стран Европы и западной части Африки.

Более того, в долгосрочной перспективе подобные тектонические движения могут перекроить очертания материков, став очередным витком в бесконечном цикле формирования и распада суперконтинентов, подобных древнему Пангея.

Таким образом, то, что происходит сегодня в глубинах Атлантики, — не просто локальное геологическое явление, а событие планетарного масштаба, которое учёные сравнивают с началом новой эры в тектонической истории Земли.

Европе грозит "ледниковый период": что говорят ученые

Европейские учёные бьют тревогу: одна из ключевых климатических систем планеты — Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) — находится под угрозой исчезновения.

По их прогнозам, эта мощная "конвейерная лента" океанических течений, регулирующая климат в Европе, Африке и Америке, может полностью остановиться уже после 2100 года, особенно если уровень выбросов парниковых газов в ближайшие десятилетия не снизится.

Главный фактор риска — глобальное потепление, которое всё сильнее вмешивается в естественные механизмы теплообмена в океане. В частности, из-за повышения температуры нарушается охлаждение и опускание плотной солёной воды в северной части Атлантики, что критично для стабильной работы всей циркуляционной системы.

Учёные предупреждают: крах AMOC может привести к резким климатическим изменениям, включая усиление ураганов, засухи в Африке, похолодание в Европе и подъем уровня моря на восточном побережье Северной Америки.

Ранее сообщалось, что на дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу". После успешного сбора образца аппарат продвигается дальше и выходит на участок, покрытый тем, что учёные окрестили "запечённой коркой".

Главред ранее писал о том, что названа дата исчезновения африканских ледников. Африка находится на грани климатической катастрофы. Глобальное потепление уничтожит континент.

Больше новостей:

Что такое землетрясение

Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит, пишет Википедия.

Считается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем понятна. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли.

Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты.

Ежегодно приборами регистрируется более миллиона землетрясений.

