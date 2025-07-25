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Естественная жестокость: животные, которые шокируют своим отцовством

Марина Иваненко
25 июля 2025, 15:57
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Плохие родители животных часто отказываются от слабых: как отцовство у животных проявляется в виде каннибализма, отказа или полного безразличия.
Худшие родители среди животных
Худшие родители среди животных / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие животные являются жестокими к своим детям

Худшие родители среди животных

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В природе забота о потомстве не всегда является приоритетом. Некоторые животные настолько безответственные родители, что может показаться: их отцовство - не более чем побочный эффект размножения. О случаях, которые демонстрируют крайние проявления эгоизма, жестокости или безразличия к собственным детенышам, расскажет Главред.

R-стратегия и "эгоистический подход" к воспитанию

Как рассказывают на ютуб-канале "Новинки от Маринки", родительское поведение в животном мире поражает разнообразием. Во многих случаях животные придерживаются r-стратегии - рожают большое количество потомков, однако совсем не ухаживают за ними. Это выгодно с эволюционной точки зрения: выживет сильнейший. В противоположность этому существует K-стратегия, когда животные вкладывают много времени и энергии в ограниченное количество детенышей - как, например, слоны или приматы. Однако есть и те, кто выбирает путь полного безразличия.

Панды: мать выбирает только одного

Самки иногда рожают двух детенышей, однако выкармливают только одного. Другой просто погибает, потому что мать не способна обеспечить обоих.

Кукушки: мастера паразитического материнства

Классический пример паразитического материнства - кукушка. Она откладывает яйца в гнезда других птиц, а ее птенцы часто выбрасывают чужих птенцов из гнезда.

Кролики: материнство под стрессом

Самки могут убивать или съедать собственного детеныша в стрессовых условиях или при нехватке пищи.

Акулы: каннибализм еще до рождения

Многие виды акул не демонстрируют никакого родительского участия. У некоторых наблюдается каннибализм еще в утробе: более сильный эмбрион поедает более слабого.

Рыбы-сомы: миллионы икринок - никакой защиты

Сомы откладывают тысячи икринок, но не защищают их, оставляя на волю судьбы.

Галапагосские морские котики: выживает сильнейший

Матери часто бросают более слабых детенышей, отдавая предпочтение тем, кто имеет больше шансов на выживание.

Здесь вы можете посмотреть видео о худших животных-родителях:

Африканские леопарды: мать с холодным расчетом

Самки иногда оставляют детенышей, если те не успевают за ней или создают угрозу.

Ласточки: немилость к слабым

Ласточки могут выбрасывать из гнезда самого слабого птенца, чтобы дать больше шансов другим.

Медведки: пожирают собственное потомство

Эти земляные насекомые могут съедать собственных детенышей, если те вылупились в неудачное время.

Красный кенгуру: биологическая селекция

Это животное способно остановить развитие эмбриона, если уже имеет детеныша, которому нужно молоко.

Журавли: жесткий отбор в гнезде

После обнаружения более слабых малышей родители иногда выталкивают их из гнезда, чтобы сохранить ресурсы для более крепких птенцов.

Бегемоты: смертельное доминирование

В некоторых случаях взрослые особи в стаде могут атаковать детенышей. Годовалый гиппопотамень иногда погибает в результате нападения взрослых - возможно, из-за перенаселения или борьбы за доминирование.

Львы: жестокие правила нового вожака

Когда новый самец захватывает прайд, он часто убивает детенышей предшественника, даже тех, которые еще вскармливаются. Это заставляет самок быстрее спариваться с ним и вынашивать уже его потомство.

Природа без морали

С человеческой точки зрения такое поведение кажется диким и негуманным, но для животных это - вопрос выживания. Эволюция не имеет морали - она руководствуется принципом эффективности. Если выживает хотя бы часть потомства, стратегия считается удачной.

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"Новинки от Маринки" - что это за ресурс?

Канал "Новинки от Маринки" - это украиноязычный YouTube-блог, специализирующийся на познавательных видео с фактами о природе, психологии, культуре и необычных явлениях. Автор подает информацию в формате коротких выпусков, в том числе и Shorts. Популярные темы - попугаи, слезы, число 666, необычные привычки животных. Стиль - доступный, информативный, с акцентом на новизну и интересности. Канал ориентирован на широкую аудиторию, которая ценит легкий формат познания.

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