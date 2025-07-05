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Почему мужчины живут меньше - ответ в хромосомах

Марина Иваненко
5 июля 2025, 20:31
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Почему мужчины живут меньше? Причина не только в стрессе или поведении. Виновата генетика - уязвимая Y-хромосома сокращает продолжительность жизни.
Почему мужчины живут меньше?
Почему мужчины живут меньше / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему мужчины живут меньше
  • Что влияет на продолжительность жизни мужчин

Практически во всех странах мира женщины живут дольше, чем мужчины. Одна из вероятных причин этого феномена связана с ролью, которую играют половые хромосомы. Об этом подробнее рассказывает Главред.

видео дня

Генетика против стереотипов: что влияет на продолжительность жизни

На YouTube-канале "Интересная наука" предлагают взглянуть на проблему под другим углом. Возможно, дело не только в экстремальном поведении или стрессе, характерных для мужчин, а прежде всего - в генетике. Жизнеспособность как людей, так и многих животных определяется именно половыми хромосомами: женщины имеют XX, а мужчины - XY. Женские хромосомы одинаковы по размеру и набору генов, поэтому при мутациях одна из них способна компенсировать дефекты другой. У мужчин ситуация сложнее: Y-хромосома значительно меньше, содержит меньше генов и поэтому более уязвима к повреждениям.

Гены против продолжительности жизни

Как ретротранспозоны влияют на мужскую смертность

Кроме того, что Y-хромосома имеет ограниченное количество генов, она еще и подвержена атакам ретротранспозонов - мобильных элементов ДНК, которые могут нарушать генетический код и негативно влиять на здоровье. Именно поэтому у мужчин выше риск накопления мутаций, а следовательно, и повышенная склонность к генетическим заболеваниям и сокращенной продолжительности жизни.

Не только у людей: универсальность явления

Биологический механизм, работающий в разных видах

Аналогичный эффект наблюдается и среди других биологических видов, где половые хромосомы имеют разный размер. Например, среди птиц те особи, которые имеют меньшую хромосому (аналогичную человеческой Y или W), обычно живут меньше. Зато у животных, где гомогаметный пол (две большие хромосомы, как у птиц - ZZ для самцов), самец живет дольше. Это подтверждает универсальность данного механизма и его независимость от социального поведения.

Сила или хромосома

Почему генетика важнее стереотипов

Хотя агрессивное поведение, рискованные действия и социальные факторы также могут влиять на продолжительность жизни, именно генетическая причина является самой устойчивой и универсальной. Имеет значение не только наличие определенных генов, но и их количество и способность сопротивляться повреждениям.

Итак, предположение о том, что мужчины "рождены" для более короткой жизни из-за опасных привычек - не выдерживают научной критики. Главный фактор - структура половых хромосом, в частности наличие второй X-хромосомы, которая может компенсировать генетические сбои.

Хромосомная уязвимость - биологический вызов

Почему наука больше не поддерживает мифы

Генетическая слабость Y-хромосомы, ее меньшая устойчивость к мутациям и повышенная уязвимость к генетическим "паразитам" - это основная причина того, почему мужчины живут меньше. Этот факт подтвержден как для людей, так и для многих других видов. Он имеет фундаментальное значение для понимания биологических причин разницы в продолжительности жизни между полами.

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"Интересная наука" - что это за ресурс?

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