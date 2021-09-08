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Звездопад Тауриды 2021: когда пик и где лучше всего будет видно метеорный поток

8 сентября 2021, 09:18
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В 2021 году Луна почти не помешает наблюдению максимума Южных Таурид, а вот наблюдателям Северных Таурид повезет меньше - в ночь их максимума будет полнолуние.

Звездопад, метеорит
За звездным дождем лучше всего наблюдать за городом и после полуночи / Reuters

Ежегодно люди по всей планете могут наблюдать за красивейшим астрономическим явлением - метеорным потоком Тауриды. Звездопад начинается 7 сентября и будет продолжаться до 10 декабря. Его смело можно называть главным звездопадом осени.

Чтобы увидеть наибольшее количество метеоров, наблюдать Тауриды нужно за городом и лучше всего после полуночи, когда созвездие Тельца (в нем находится радиант метеорного потока) достаточно высоко поднимается над горизонтом, передает ТСН.

Тауриды - это выделившиеся из кометы шлейфы метеорных частиц. Их орбиты со временем изменились так, что теперь пересекаются с орбитой Земли. Состоят Тауриды из двух ветвей — южных и северных. Их радианты (то есть точки, из которых "вылетают" звезды) дрейфуют по небу параллельно на расстоянии около 9° друг от друга. Максимумы ветвей наблюдаются у Южных Таурид с 30 октября по 7 ноября, у Северных — с 4 по 7 ноября. Активность каждой из ветвей оценивается приблизительно в 7 метеоров в час.

В 2021 году Луна почти не помешает наблюдению максимума Южных Таурид. В ночь с 5 на 6 ноября когда радиант потока достигнет максимальной высоты над горизонтом, Луна уже будет под горизонтом.

Максимум Северных Таурид ожидается в ночь с 12 на 13 ноября. Но в эту ночь будет полнолуние, поэтому яркая и полная Луна не позволит увидеть метеоры.

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Как сообщал Главред, в августе украинцы могли насладиться зрелищным астрономическим явлением – это звездопад Персеиды 2021.

Поток Персеиды начался 15 июля и продолжался до 24 августа. Ночи с 11 на 12 августа, а также с 12 на 13 число стали пиком для потока Персеиды.

viber
звездопад 2021
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