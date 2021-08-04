Звездопад Персеиды-2021: когда пик и как загадывать желание

Как выбрать наилучшее время и место, чтобы насладиться головокружительным явлением, расскажет Главред
Ежегодно с конца июля до средины августа в небе можно наблюдать захватывающее явление природы – звездопад Персеиды.
"Звездный дождь", который образуют частицы кометы Свифта-Шаттла, можно будет наблюдать в ночь с 11 на 12 августа. Пик активности метеоритного потока достигнет 13 августа. Персеидами он назван из-за того, что поток частиц пыли идет со стороны созвездия Персея.
Ранее мы писали о том, что ученым удалось зафиксировать кратеры от метеоритных ударов на самом крупном спутнике Солнечной системы.
Персеиды – 2021: где наблюдать
Лучше всего наслаждаться падающими метеоритами вдали от города – чистое небо за несколько километров от огней мегаполиса – подарит вам увлекательное зрелище. Искать какое-то "специальное" место не нужно – звездопадом можно наслаждаться в любой точке Северного полушария.
Любителям понаблюдать за природными явлениями, необходимо помнить, что лучше всего метеоритный дождь виден с 21:00 до двух часов ночи. В этом году он будет особо зрелищным – примерно 100 метеоров в час. Об этом сообщает CBS News.
Астрономы подчеркивают, что падение метеоров, которые оставляют за собой яркий след, нужно ожидать с полуночи.
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Как загадать желание при звездопаде
Летнее небо славится звездопадами, поэтому многие спешат загадать желание. Наши предки верили, что энергетика звездного неба обладает мощной силой. При этом, просить у неба исполнения мечты нужно было повернувшись лицом на восток.
Специалисты в области астрологии подчеркивают, что важно загадать желание правильно.
- Не загадывайте желание впопыхах – лучше всего приготовиться и тщательно сформулировать мечту – правильная формулировка ускорит ее исполнение.
- Сокровенные желания нужно хранить в секрете даже от близких. Оберегайте их от зависти.
- Отпустить свою мечту, важная часть исполнения. После того, как вы обратились с просьбой к небу – не зацикливайтесь на ней. И не будьте пассивными, своими усилиями помогите Вселенной исполнить задуманное.