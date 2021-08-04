Звездопад Персеиды-2021: когда пик и как загадывать желание

Звездопад Персеиды 2021 / padovaoggi.it

Ежегодно с конца июля до средины августа в небе можно наблюдать захватывающее явление природы – звездопад Персеиды.

"Звездный дождь", который образуют частицы кометы Свифта-Шаттла, можно будет наблюдать в ночь с 11 на 12 августа. Пик активности метеоритного потока достигнет 13 августа. Персеидами он назван из-за того, что поток частиц пыли идет со стороны созвездия Персея.

Ранее мы писали о том, что ученым удалось зафиксировать кратеры от метеоритных ударов на самом крупном спутнике Солнечной системы.

Персеиды – 2021: где наблюдать

Лучше всего наслаждаться падающими метеоритами вдали от города – чистое небо за несколько километров от огней мегаполиса – подарит вам увлекательное зрелище. Искать какое-то "специальное" место не нужно – звездопадом можно наслаждаться в любой точке Северного полушария.

Любителям понаблюдать за природными явлениями, необходимо помнить, что лучше всего метеоритный дождь виден с 21:00 до двух часов ночи. В этом году он будет особо зрелищным – примерно 100 метеоров в час. Об этом сообщает CBS News.

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Астрономы подчеркивают, что падение метеоров, которые оставляют за собой яркий след, нужно ожидать с полуночи.

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Как загадать желание при звездопаде

Летнее небо славится звездопадами, поэтому многие спешат загадать желание. Наши предки верили, что энергетика звездного неба обладает мощной силой. При этом, просить у неба исполнения мечты нужно было повернувшись лицом на восток.

Специалисты в области астрологии подчеркивают, что важно загадать желание правильно.