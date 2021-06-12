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Кратеры от метеоритных ударов: в NASA показали фото крупнейшего спутника Солнечной системы

12 июня 2021, 20:56
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Крупнейший естественный спутник Солнечной системы Ганимед удалось запечатлеть впервые за 20 лет.

Ученые впервые за два десятилетия сфотографировали естественный спутник Ганимед / NASA

Межпланетная станция Юнона отправила Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космоса NASA фотоснимок самого крупного спутника Юпитера и Солнечной системы – Ганимеда. Это ближайший подлет к спутнику впервые за 20 лет.

Как сообщает NASA, тепловизор JunoCa и звездная камера Stellar Reference Unit зафиксировали на фотоснимке пролет возле гигантского спутника Юпитера. На фотографиях отчетливо видны кратеры от метеоритных ударов. Фото также отражают темный и яркий рельеф, а также длинные структурные особенности рельефного спутника.

По словам ученого Juno Скотта Болтона, исследователям удалось запечатлеть Ганимед впервые за одно поколение.

"Мы не собираемся спешить, прежде чем делать какие-либо научные выводы, но до тех пор мы можем просто восхищаться этим небесным чудом", - рассказал ученый.

Крупнейший спутник Солнечной системы Ганимед / NASA
Крупнейший спутник Солнечной системы Ганимед / NASA

Известно, что при помощи зеленого фильтра, тепловизор смог запечатлеть всю сторону космической Луны, которая покрыта водяным льдом. Примечательно, расширение изображения – примерно 1 километр на пиксель.

Теперь, уже через несколько дней, космический корабль намерен отправить еще больше фотоснимков со своего пролета над Ганимедом.

Напомним, 18 февраля NASA провело посадку американского космического корабля Perseverance на поверхность Марса. Событие назвали "семью минутами ужаса".

NASA
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