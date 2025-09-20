Жерло Апокалипсиса: раскрыта вероятность взрыва черной дыры и названы сроки

Чёрные дыры представляют собой мощнейшие источники гравитации. Они притягивают всё вокруг.

Есть ли возможность взрыва черной дыры / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/WebTechExperts

Есть шанс взрыва так называемой первичной чёрной дыры

Чем меньше масса чёрной дыры, тем выше её температура

Учёные из Массачусетского университета в Амхерсте заявили о тревожной вероятности взрыва чёрной дыры в космосе в течение ближайших десяти лет.

В своей последней научной работе они утверждают, что существует 90-процентный шанс, что до 2035 года произойдёт как минимум один взрыв так называемой первичной чёрной дыры (PBH), пишет Daily Mail.

Если такое событие всё же произойдёт, оно станет заметным для космических и наземных телескопов, хотя, к счастью, не будет представлять угрозы для жизни на Земле.

"Мы не говорим, что это обязательно случится в ближайшее десятилетие, — пояснил Майкл Бейкер, ведущий автор исследования и доцент кафедры физики, — но вероятность такого события очень высока — около 90 процентов".

Чёрные дыры представляют собой мощнейшие источники гравитации. Они притягивают всё вокруг — от межзвёздного газа до целых планет и даже других чёрных дыр. Часто их называют "разрушительными монстрами", ведь они буквально разрывают на части звёзды и не выпускают даже свет.

Если чёрная дыра достаточно нагрета, она способна медленно испускать частицы через явление, известное как излучение Хокинга. Согласно теории, в процессе испарения чёрная дыра становится всё легче и горячее, ускоряя излучение до тех пор, пока в какой-то момент не произойдёт катастрофический взрыв.

Чем меньше масса чёрной дыры, тем выше её температура и интенсивнее испарение, а значит, любые наблюдаемые проявления излучения Хокинга, скорее всего, будут исходить от именно таких первичных чёрных дыр.

Ранее считалось, что такие взрывы крайне редки — происходят примерно раз в 100 тысяч лет. Однако новые расчёты американских физиков указывают на то, что эти события могут происходить в десятки тысяч раз чаще — возможно, раз в десятилетие.

Если действительно одна из таких чёрных дыр взорвётся к 2035 году (или раньше), наблюдать это событие невооружённым глазом будет невозможно. Однако существующие телескопы вполне могут зафиксировать его.

"Наши технологии уже готовы к тому, чтобы засечь такой взрыв, — отмечает профессор Бейкер. — Поэтому мы должны быть к этому подготовлены".

Кроме того, по словам исследователей, при взрыве может высвободиться целый спектр элементарных частиц, включая те, чьё существование пока лишь предполагается. Это может помочь человечеству продвинуться в ответе на фундаментальный вопрос: откуда возникла Вселенная и всё, что в ней существует?

Работа исследовательской группы, недавно опубликованная в журнале Physical Review Letters, впервые предлагает реалистичный сценарий, в котором современные научные инструменты могут зафиксировать взрыв первичной чёрной дыры.

Это событие способно кардинально изменить наше понимание физики и истории космоса.

"Если мы действительно зафиксируем взрыв PBH, — подытоживают авторы, — это подтвердит существование первичных чёрных дыр, докажет реальность излучения Хокинга и даст ценнейшую информацию о природе элементарных частиц. Мы должны быть готовы использовать этот шанс по максимуму".

