Жерло Апокалипсиса: раскрыта вероятность взрыва черной дыры и названы сроки

Алексей Тесля
20 сентября 2025, 03:06
Чёрные дыры представляют собой мощнейшие источники гравитации. Они притягивают всё вокруг.
черная дыра
Есть ли возможность взрыва черной дыры / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/WebTechExperts

Вы узнаете:

  • Есть шанс взрыва так называемой первичной чёрной дыры
  • Чем меньше масса чёрной дыры, тем выше её температура

Учёные из Массачусетского университета в Амхерсте заявили о тревожной вероятности взрыва чёрной дыры в космосе в течение ближайших десяти лет.

В своей последней научной работе они утверждают, что существует 90-процентный шанс, что до 2035 года произойдёт как минимум один взрыв так называемой первичной чёрной дыры (PBH), пишет Daily Mail.

видео дня

Если такое событие всё же произойдёт, оно станет заметным для космических и наземных телескопов, хотя, к счастью, не будет представлять угрозы для жизни на Земле.

"Мы не говорим, что это обязательно случится в ближайшее десятилетие, — пояснил Майкл Бейкер, ведущий автор исследования и доцент кафедры физики, — но вероятность такого события очень высока — около 90 процентов".

Чёрные дыры представляют собой мощнейшие источники гравитации. Они притягивают всё вокруг — от межзвёздного газа до целых планет и даже других чёрных дыр. Часто их называют "разрушительными монстрами", ведь они буквально разрывают на части звёзды и не выпускают даже свет.

Если чёрная дыра достаточно нагрета, она способна медленно испускать частицы через явление, известное как излучение Хокинга. Согласно теории, в процессе испарения чёрная дыра становится всё легче и горячее, ускоряя излучение до тех пор, пока в какой-то момент не произойдёт катастрофический взрыв.

Чем меньше масса чёрной дыры, тем выше её температура и интенсивнее испарение, а значит, любые наблюдаемые проявления излучения Хокинга, скорее всего, будут исходить от именно таких первичных чёрных дыр.

Ранее считалось, что такие взрывы крайне редки — происходят примерно раз в 100 тысяч лет. Однако новые расчёты американских физиков указывают на то, что эти события могут происходить в десятки тысяч раз чаще — возможно, раз в десятилетие.

Если действительно одна из таких чёрных дыр взорвётся к 2035 году (или раньше), наблюдать это событие невооружённым глазом будет невозможно. Однако существующие телескопы вполне могут зафиксировать его.

"Наши технологии уже готовы к тому, чтобы засечь такой взрыв, — отмечает профессор Бейкер. — Поэтому мы должны быть к этому подготовлены".

Кроме того, по словам исследователей, при взрыве может высвободиться целый спектр элементарных частиц, включая те, чьё существование пока лишь предполагается. Это может помочь человечеству продвинуться в ответе на фундаментальный вопрос: откуда возникла Вселенная и всё, что в ней существует?

Работа исследовательской группы, недавно опубликованная в журнале Physical Review Letters, впервые предлагает реалистичный сценарий, в котором современные научные инструменты могут зафиксировать взрыв первичной чёрной дыры.

Это событие способно кардинально изменить наше понимание физики и истории космоса.

"Если мы действительно зафиксируем взрыв PBH, — подытоживают авторы, — это подтвердит существование первичных чёрных дыр, докажет реальность излучения Хокинга и даст ценнейшую информацию о природе элементарных частиц. Мы должны быть готовы использовать этот шанс по максимуму".

Загадочный объект в космосе: что говорят ученые

Недавно пролетевший через Солнечную систему загадочный объект оказался куда более странным, чем ожидали астрономы.

Речь идёт о межзвёздной комете 3I/ATLAS, которая, как показали новые данные, имеет гораздо меньшие размеры, чем предполагалось ранее. Однако, несмотря на скромные габариты, она выбрасывает в космос огромные объёмы углекислого газа — примерно 940 триллионов молекул в секунду.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

