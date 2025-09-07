Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Наука

Вода - важнейшее вещество на Земле

Марина Иваненко
7 сентября 2025, 20:13
25
Вода - это основа всего живого. Ее роль для организма, необычные явления, интересные факты из истории и природы, а также опасность водной интоксикации.
Вода - самое важное вещество на Земле
Вода - самое важное вещество на Земле / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Чем важна вода
  • Что полезного есть в воде
  • Интересные факты о воде

Вода - это важнейшее вещество на Земле, без которого жизнь невозможна. Она - не просто химическое соединение, а основа всего живого, содержащая в себе не только минералы, но и витамины. Главред расскажет более подробно.

Вода и человеческий организм: жизненно важная жидкость

На канале "Андрей AmatOr" рассказывают о том, что вода - ключевой элемент нашего тела. Организм взрослого человека на 60-70 процентов состоит из воды, у ребенка этот показатель достигает 80 процентов, а у пятимесячного эмбриона - 94 процента. Такая концентрация необходима для физиологических процессов, а потеря всего 20 процентов воды может стать смертельной. Человек может прожить без воды меньше недели.

видео дня

Интересный факт: употребление кофе и алкоголя приводит к обезвоживанию организма, поэтому после таких напитков рекомендуют выпить стакан воды. За всю свою жизнь человек потребляет около 35 тонн воды.

Необычные свойства и явления

Если говорить о парадоксе Мпембы, согласно которому горячая вода замерзает быстрее, чем холодная, то этот феномен и сегодня вызывает дискуссии среди ученых. Во время замерзания вода расширяется на 9 процентов, что объясняет, почему стеклянные бутылки, наполненные водой, могут трескаться на морозе. Ученые выделяют более 1300 видов воды.

Интересные факты из истории и природы

  • Глобальная важность воды подчеркивается тем, что 22 марта отмечают Всемирный день водных ресурсов.
  • Первую бутылку газированной воды изготовил англичанин Джозеф Пристли в 1767 году.
  • В дождевой воде содержится витамин В12 - малоизвестный и неожиданный факт.
  • Леонардо да Винчи создал инструкции и приборы для подводного погружения, что свидетельствует о давнем интересе людей к исследованию глубин.
  • В Дании чрезвычайно высокая цена на пресную воду - 6,70 доллара за кубический метр.
  • Наиболее водянистым продуктом считают арбуз (93 % воды), а среди животных - медузу (99 % воды).
  • Считается, что верблюды могут долго обходиться без воды, однако жирафы и крысы выдерживают без нее еще дольше.

Видео о том, насколько важна вода, можно посмотреть здесь:

Опасности и предупреждения

Стоит помнить и об опасности водной интоксикации, которая может возникнуть при чрезмерном потреблении воды за короткий промежуток времени. Это способно привести к нарушению водного баланса мозга и даже стать смертельным. Это напоминание о том, что даже самое полезное вещество может быть опасным, если не знать меры в его употреблении.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Андрей AmatOr"

YouTube-канал "Андрей AmatOr" - познавательный проект, рассказывающий об истории, науке, космосе, технологиях и интересных фактах. Автор создает видео в формате обзоров, подборок и коротких советов. На канале есть рубрики об Украине, изобретениях, персонах, армии и здоровье. Контент ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется новым и полезным знанием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука питьевая вода интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФ

"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФ

21:23Украина
"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:48Война
Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

"Зачем это мне": замужняя Лорак неожиданно заговорила о несчастной любви

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Приехали на конечную: украинский певец разводится после 6 лет брака

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

Последние новости

21:23

"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФ

21:03

"Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировала последнюю атаку на Киев

20:49

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

20:48

Тренды обуви на осень: гайд по самым актуальным моделям холодного сезона

20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
20:21

РФ атакует Украину новыми дронами: Буданов предупредил об опасности

20:13

Вода - важнейшее вещество на Земле

19:48

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:42

Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой

Реклама
19:37

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:30

"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

19:14

Чернобыль: история катастрофы, которую пытались скрыть

18:55

Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

18:51

Звонят и молчат: что на самом деле происходит во время "немых" звонковВидео

18:42

Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

18:33

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в КиевеФотоВидео

18:28

Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минутуВидео

18:08

Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

17:50

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

17:30

"Российская экономика полностью рухнет": у Трампа грозят Путину после удара РФВидео

Реклама
17:28

Какие "прозвища" были у российских царей - раскрыт нюанс, который замалчивают в РФВидео

17:19

"Гарантия безопасности для РФ": Кадыров назвал условие окончания войны в Украине

16:44

Престарелая тетка в штанах на булавке: что творится с Ани Лорак

16:35

Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб

16:30

Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

15:27

Стратегический объект взлетел на воздух: детали мощных "прилетов" на Брянщине

15:22

"Не вернуть": Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилетаВидео

15:13

В сезон падения цен стоимость популярного овоща в Украине резко подскочила

15:00

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по УкраинеФото

14:28

Сначала там был океан: тайна украинских Карпат, о которой знают единицыВидео

14:26

4 погибших и 44 раненых: Зеленский анонсировал "ответ" на циничную атаку РФ

14:19

Пташка из Азовстали попала в ДТП - подробности

13:51

"В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родилаФото

13:21

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

13:17

Можно ли давать молоко котам: ответ удивит многих владельцевВидео

13:09

"Страшная ночь": беременная жена футболиста Судакова показала "прилет" в их дом

13:07

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

13:01

"Пересечет границу страны НАТО": Пенс предупредил об угрозе нового вторжения РФ

12:34

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

12:26

Плесень и влага даже не появятся: какое растение нужно поставить возле окнаВидео

Реклама
12:16

Заходили не только из РФ: враг атаковал Украину с территории другого государства

11:53

Украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска - Сырский

11:43

Температура начнет падать: синоптик назвала дату ощутимого похолодания

11:40

Какое кино смотрит Владимир Зеленский: топ-4 любимых фильмов президента УкраиныВидео

11:31

Что доводило россиян до бешенства: журналист сделал важное признание после плена

11:05

НПЗ и стратегические объекты под ударом: дроны мощно атаковали Россию

10:56

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

10:41

РФ ударила по важному мосту: в Укрзализныце предупредили о задержке поездов

10:29

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября

10:15

"Нужна политическая воля": Зеленский назвал способ остановить Путина на фоне атаки РФФото

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять