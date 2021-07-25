Важное открытие: на Земле нашли место, где нет ничего живого

В Антарктиде на леднике Шеклтона нет живых существ / epod.usra.edu

Исследователи обнаружили на Земле место, где нет ни одного живого существа. Им оказался ледник Шеклтона в Антарктиде.

Как пишет IFL Science, ранее считалось, что на Земле повсюду есть микроорганизмы.

Однако данный ледник обладает уникальным сочетанием холодных, сухих и соленых условий, что оказалось неблагоприятным ни для одного микроорганизма.

В рамках исследования было проанализировано свыше 200 образцов почвы. Около 20% тестов не обнаружили даже самой микробной ДНК.

"Мы не утверждаем, что мы нашли "неживые" или "стерильные" почвы, или определили порог низкой температуры для жизни. Однако наша неспособность выявить микробы или микробную активность в определенных почвах предусматривает, что эти поверхностные почвы являются пределом микробной активности и способности к выживанию, обусловленным холодными, сухими и солеными условиями окружающей среды", - говорят эксперты.

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Кроме этого, ученые утверждают, что условия поверхностных почв ледника схожи к поверхности Марса.

"Учитывая, что марсианские почвы намного старше, имеют сходные или даже строгие условия, наши результаты свидетельствуют о том, что поиск активной жизни в поверхностных почвах на Марсе вряд ли даст положительные результаты", - подытожили ученые.

Напомним, после окончания анализа образцов, взятых на вершине (6710 метров над уровнем моря) и плато (6200 метров над уровнем моря) ледяной шапки Гулия на северо-западе Тибетского нагорья, были обнаружены геномные последовательности более чем 30 вирусов.

Ледники на северо-западе Тибетского нагорья образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами в их недрах "откладывались" вирусы. Эти "ледяные ловушки" удерживали все, что было в атмосфере во время замерзания каждого слоя. К слову, эти слои формировали что-то вроде временной шкалы, благодаря которой можно больше узнать об изменениях климата, микробах, вирусах и газах в разный исторический период.

Найденные вирусы имеют историю в 15 тысяч лет и могут процветать в экстремальных условиях. У них есть генетические сигнатуры, которые помогают заражать клетки при очень низкой температуре.