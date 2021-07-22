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В горах Тибета ученые "откопали" тридцать новых вирусов с тысячелетней историей

22 июля 2021, 14:22
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Найденные вирусы имеют историю в 15 тысяч лет и могут процветать в экстремальных условиях - в том числе и при нереально низких температурах воздуха и почвы.

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Ученые "откопали" тридцать новых вирусов с тысячелетней историей / Лонни Томпсон / Microbiome

После окончания анализа образцов, взятых на вершине (6710 метров над уровнем моря) и плато (6200 метров над уровнем моря) ледяной шапки Гулия на северо-западе Тибетского нагорья, были обнаружены геномные последовательности более чем 30 вирусов. Как сообщает портал Microbiome, открытие совершили ученые из Центра полярных и климатических исследований Берда, Центра наук о микробиоме и с кафедры микробиологии Государственного университета Огайо (США).

Ледники на северо-западе Тибетского нагорья образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами в их недрах "откладывались" вирусы. Эти "ледяные ловушки" удерживали все, что было в атмосфере во время замерзания каждого слоя. К слову, эти слои формировали что-то вроде временной шкалы, благодаря которой можно больше узнать об изменениях климата, микробах, вирусах и газах в разный исторический период.

Найденные вирусы имеют историю в 15 тысяч лет и могут процветать в экстремальных условиях. У них есть генетические сигнатуры, которые помогают заражать клетки при очень низкой температуре.

"Их нелегко извлечь, поэтому новый метод, вероятно, поможет найти аналогичные генетические последовательности в других экстремальных условиях – на Марсе или на Луне, например, или в пустыне Атакама", – рассказал соавтор исследования, доктор Мэтью Салливан.

Поскольку у найденных вирусов нет одного универсального гена, таксономию новых инфекционных агентов определяли путем сопоставления общих наборов генов с геномами 2304 известных вирусов.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что летучих мышей в индийском штате Махараштра обнаружили новый вирус Нипах.

Как заявил академик Евгений Абизов, известный вирусолог, такой вирус может получить широкое распространение в мире - аналогично коронавирусу COVID-19.

Он также считает, что вирус Нипах может передаваться человеку через употребление в пищу фруктов, на которых находится слюна зараженных летучих мышей.

Тибет вирусы
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