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Биолог рассказал, когда и как найденный в Индии новый вирус будет распространяться по миру

28 июня 2021, 23:46
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В опубликованной сотрудниками Национального института вирусологии Индии статье говорится, что открытие вызывает крайне серьезную озабоченность.

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В Индии нашли новый вирус Нипах / flickr.com/Koen Zwanenburg

Недавно стало известно, что у летучих мышей в индийском штате Махараштра обнаружили новый вирус Нипах. Как заявил в интервью ФАН известный биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов, такой вирус может получить широкое распространение в мире - аналогично коронавирусу.

В опубликованной сотрудниками Национального института вирусологии Индии статье говорится, что открытие вызывает серьезную озабоченность и требует дальнейшего изучения.

"С уханьской трагедией эти сообщения можно увязать, поскольку СМИ распространяют информацию о том, что первое заражение человека коронавирусной инфекцией произошло от летучей мыши. Если вирус Нипах будет так же контагиозен для человека, то, как только он интродуцируется (то есть заселится - Главред) в его организме, запросто может начать гулять и по всему миру", - считает Абизов.

Он также высказался по поводу данных о том, что вирус Нипах может передаваться человеку через употребление в пищу фруктов, на которых находится слюна зараженных летучих мышей.

По мнению Абизова, некоторые представители рукокрылых, например летучие лисицы, действительно питаются растительной пищей, однако людям довольно просто защитить себя от заражения вирусом через фрукты.

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Напомним, что в среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

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