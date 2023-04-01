1600-летний меч для защиты от злых духов: археологи обнаружили невероятный артефакт

Меч, известный как меч дако, имел форму змеи и, как полагают, использовался для защиты мертвых от злых духов.

В Японии нашли меч, который отгонял злых духов / mirror.co.uk

Группа археологов была ошеломлена после обнаружения 1600-летнего меча в древнем захоронении. Массивный двухметровый железный меч был обнаружен в городе Нара в Японии в ноябре прошлого года.

Меч, известный как меч дако, имел форму змеи и, как полагают, использовался для защиты мертвых от злых духов, пишет Mirror.

Рядом с мечом группа обнаружила зеркало в форме щита шириной в два фута и высотой в один фут, которое весило 124 фунта и, как полагают археологи, оно также отгоняло злых духов.

видео дня

Археологи полагали, что предметы были захоронены как часть воинских захоронений и имели важное значение в военных и ритуальных вопросах.

Меч от злых духов / mirror.co.uk

Лезвие шириной около 2,3 дюйма считается самым большим железным мечом в Японии и одним из старейших образцов извилистого меча.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на самой высокой горе Украины – Говерле – туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом. В записках говорится, что вершину горы покорили школьники.

В первой записке написано, что во время последних каникул (4 июня 1971 года), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко. Вторая записка датирована 21 мая 1972 года. Из нее известно, что авторами были ученики 10 класса средней школы 131.

Вам может быть интересно: