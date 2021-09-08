Зорепад Тауриди 2021: коли пік і де найкраще буде видно метеорний потік

За зоряним дощем найкраще спостерігати за містом і після півночі / Reuters

Щорічно люди по всій планеті можуть спостерігати за красивим астрономічним явищем - метеорним потоком Тауриди. Зорепад починається 7 вересня і триватиме до 10 грудня. Його сміливо можна називати головним зорепадом осені.

Щоби побачити найбільшу кількість метеорів, спостерігати Тауриди потрібно за містом і найкраще після півночі, коли сузір'я Тельця (в ньому знаходиться радіант метеорного потоку) досить високо піднімається над горизонтом, передає ТСН.

Тауриди - це шлейфи метеорних частинок, що виділилися з комети. Їхні орбіти з часом змінилися так, що тепер перетинаються з орбітою Землі. Складаються Тауриди з двох гілок - південних і північних. Їхні радіанти (тобто точки, з яких "вилітають" зірки) дрейфують небом паралельно на відстані близько 9° один від одного. Максимуми гілок спостерігаються у Південних Таурид з 30 жовтня по 7 листопада, у Північних — з 4 по 7 листопада. Активність кожної з гілок оцінюється приблизно в 7 метеорів на годину.

У 2021 році Місяць майже не завадить спостереженню максимуму Південних Таурид. У ніч з 5 на 6 листопада коли радіант потоку досягне максимальної висоти над горизонтом, Місяць вже буде під горизонтом.

Максимум Північних Таурид очікується в ніч з 12 на 13 листопада. Але в цю ніч буде повний місяць, тож, він не дозволить побачити метеори.

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Як повідомляв Главред, в серпні українці могли насолодитися видовищним астрономічним явищем - це зорепад Персеїди 2021.

Потік Персеїди почався 15 липня і тривав до 24 серпня. Ночі з 11 на 12 серпня, а також з 12 на 13 число стали піком для потоку Персеїди.