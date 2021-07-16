Вчені розповіли, чи є пиво корисним для здоров'я / УНІАН

Іспанські вчені розкрили кілька корисних властивостей, які пиво може мати для здоров'я у довгостроковій перспективі. Про це повідомляється в спеціалізованому журналі Nutrients.

Фахівці розглядали вплив як безалкогольного, так і пива, що містить різні відсотки алкоголю. У їхніх висновках міститься теза про те, що "дуже помірне споживання" пива має важливе значення для отримання користі для здоров'я.

Виявилося, що в помірних дозах цей напій має захисний ефект від серцево-судинних захворювань. Це спостерігалося у людей, які регулярно випивали до пляшки пива на тиждень у порівнянні з непитущими і час від часу питущими людьми.

Крім того, у чоловіків, які відмовляються від алкоголю, ризик розвитку порушення регуляції глюкози був значно вище, ніж у тих, хто час від часу вживав пиво. Вчені прийшли до висновку, що помірне вживання пива може захистити чоловіків від діабету.

Також дослідники заявили, що у літніх людей "дуже невелика кількість споживання пива пов'язана зі зниженням ризику переломів". Сполуки, які є в пиві, взаємодіють з кремнієм, покращують структуру кісток і допомагають зміцнювати кістки і зуби.

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Вчені кажуть, що пиво підвищує рівень так званого хорошого холестерину і регулює переробку поганого холестерину в організмі, багато в чому завдяки антиоксидантам. Однак це проявлялося, коли випробовувані вживали не більше п'ятдесяти грамів пива в день.

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли - екстракт хмелю, який міститься в пиві, значним чином знижує ризик розвитку старечої деменції.

Пізніше заявив відомий лікар-дієтолог і професор Олексій Ковальков заявив, що чоловікам не варто ні в якому разі вживати пиво ‒ особливо багато і регулярно.

Ковальков пояснив - пінний напій містить фітоестрогени, які за своєю структурою сильно схожі на жіночі статеві гормони естрогени. Потрапляючи в чоловічий організм, вони сприяють зниженню рівня тестостерону, і, в окремих випадках-розвитку імпотенції.